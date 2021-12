L'ANNIVERSARIO

Sul lettino di un obitorio di Praga, il corpo del giornalista americano Gregory Moore attende d'essere sottoposto ad autopsia. In realtà l'uomo non è ancora morto e percepisce lucidamente l'orrore che sta per accadere. Si apre con questa scena ad alta tensione il film La corta notte delle bambole di vetro girato quarant'anni fa tra la capitale boema e Zagabria dal regista veneziano Aldo Lado. Tra le poche notizie reperibili in rete è definito film cult del giallo all'italiana. A quarant'anni esatti dall'uscita, il film rappresenta un caso curioso e affascinante, perché le ambizioni della produzione consentirono di osare nella scelta di un set nell'allora blocco comunista dell'Est per un progetto essenzialmente occidentale.

CINEMA OLTRE-CORTINA

La pellicola fu girata per ampie parti a Zagabria, ma realmente ambientato nella capitale dell'allora Cecoslovacchia per tutte le scene in esterno. L'inizio del film è una affascinante carrellata dall'ambulanza che trasporta il cadavere tra le stradine scure di Malá Strana e poi lungo il fiume Vltava, mentre i flashback successivi mostrano scorci del centro, del castello e della collina di Petrín. Uscito nel 1971, il lungometraggio porta la firma dell'esordiente Aldo Lado (fiumano di nascita, ma veneziano da sempre) e rappresenta un caso per la scelta di Praga in tempi di normalizzazione dopo la primavera di Dubcek. Eppure proprio le atmosfere cupe della città boema, carica di un fascino misterioso e bellissima nonostante il grigiore, sembrarono perfette per caricare di suspence la trama, nella quale si uniscono sfumature kafkiane e tensioni del noir che hanno fatto pensare a Roman Polanski. La trama non si limita a giocare sulle tensioni tendenti all'horror del giallo all'italiana, ma costruisce una densa e complessa tessitura. Prima di finire sul tavolo dell'obitorio, il protagonista stava infatti indagando sulla scomparsa della sua ragazza Mira, massacrata da un presunto serial killer, scoprendo che il locale notturno Club 99 copriva un'organizzazione segreta internazionale impegnata a plagiare la mente delle giovani generazioni, attraverso rituali orgiastici di magia nera, per soffocare ogni possibile scintilla di risveglio delle coscienze.

NOIR D'AUTORE

Aldo Lado, sceneggiatore e regista al suo esordio, fu scelto dal produttore Enzo Doria per le sue esperienze come aiuto-regista di Bernardo Bertolucci. Il cast era ugualmente composto di stelle: da Jean Sorel e Barbara Bach nel ruolo dei protagonisti all'icona bergmaniana Ingrid Thulin, fino all'italo-tedesco Mario Adorf. In questo raro esempio di film oltre-cortina, Lado utilizza una Praga oscura e dalle sfumature inquiete come sfondo per un thriller che sembra raccontare le tensioni dell'invasione sovietica della Cecoslovacchia e allo stesso tempo una inquietudine globale che porta il sapore di un secolo breve. (g.mar.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA