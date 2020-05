LA STORIA

«Sebben che siamo donne paura non abbiamo»: magari qualcuno potrebbe rabbrividire vendendo applicato il celeberrimo canto delle mondine, divenuto un inno femminista, alle monache medievali di San Zaccaria. Eppure ci sta: le benedettine veneziane non hanno paura di nessuno e trattano in prima persona questioni mondane riguardanti il loro monastero, arrivando persino a infrangere le regole della clausura che le avrebbe obbligate a rimanere tra le mura claustrali.

Non equivochiamo: non che le monache fossero una sorta di femministe con qualche centinaio d'anni d'anticipo, ma sono state in grado di prendere in mano la loro situazione e di trattare da pari a pari con chi deteneva il potere, in una società assolutamente maschilista com'era quella del XII secolo. Le vicende di questo monastero vengono studiate da Anna Maria Rapetti, docente di storia medievale e di storia della chiesa medievale all'università Ca' Foscari di Venezia, che ha in particolar modo esaminato un documento del 1195 conservato nell'Archivio dei Frari.

IL DOCUMENTO

Quel che permette di studiare tanto approfonditamente la storia di San Zaccaria è il fatto che si sia conservato gran parte dell'archivio, fin dal testamento del doge Giustiniano Partecipazio che nell'829 dona terreni e patrimonio al monastero e ci mette a capo la sorella e la nuora. Comincia la storia di questa istituzione religiosa veneziana che avrà sempre un carattere molto particolare: un rapporto privilegiato con il doge, tanto da diventare una sorta di chiesa dogale, e tanto da far si che fino al XII secolo vi vengano seppelliti sette dogi. Un'ulteriore particolarità è che ci sono giunti moltissimi cognomi di monache, caso piuttosto raro, e quindi possiamo affermare che appartenevano alle famiglie più in vista della città.

Era un monastero importante e grande, arriveranno a esserci una sessantina di monache, più le converse, più le donne che vi lavoravano e anche, pure questo fatto insolito, un certo numero di uomini, probabilmente occupati nelle attività più pesanti.

COGNOMI ILLUSTRI

Le presenza tra le mura claustrali di tante donne dai cognomi illustri costituiva un punto di forza, ma questo significa anche che vi vengono riprodotte le lotte di fazione che dividevano la città. Per esempio a un certo punto si arriva all'imbarazzante situazione di veder elette due badesse, ognuna espressione di un gruppo che non voleva sottomettersi all'altro. Quindi per dieci anni non si riesce a eleggere una nuova badessa e questo è un fatto grave perché è lei che deve occuparsi dell'amministrazione del monastero. Per di più viene meno il tradizionale sostegno da parte del doge.

La situazione si sblocca nel 1151 quando arriva una badessa esterna, tale Giselbruda. Il nome è germanico e Rapetti ipotizza che potesse provenire da uno dei monasteri cluniacensi della pianura padana. Giselbruda rimane in carica per venticinque anni, sottopone il monastero veneziano alle regole di Cluny, la più importante abbazia benedettina di Francia (distrutta in epoca rivoluzionaria), in modo da stabilire un collegamento molto prestigioso, ma anche sufficientemente lontano.

INTRAPRENDENZA FEMMINILE

«Si tratta di un passaggio importante», spiega Rapetti, «queste donne si tirano fuori da una situazione di stallo con un colpo di scena, fanno di testa loro, senza contare su decisioni del doge. Probabile che ci sia stato un aiuto da parte dei Badoer e dei Michiel, visto che alcune monache favorevoli alla riforma portano questi cognomi. Comunque con l'arrivo di una straniera si fa in modo di tagliare i collegamenti con le fazioni cittadine».

Il documento del 1195 ci parla della badessa Casota Caisolo e di quattro monache che la assistono, Emerienziana, Celestina, Calandria, Imilia. Le cinque donne sono citate nei documenti notarili relativi a un'importante operazione fondiaria nel territorio dell'odierno Ronco all'Adige, nel veronese, che le monache avevano trattato e concordato con un interlocutore di tutto rispetto, ovvero il comune di Verona, città molto importante in quel periodo. Le donne trattano direttamente con il podestà e le principali autorità veronesi, affiancate dalla delegazione veneziana, riuscendo a concludere un accordo che ha grande importanza non solo per San Zaccaria, ma anche, sul piano politico e strategico, per Venezia. Una vicenda tutta femminile che permette al monastero di riprendersi e di continuare così a svolgere un ruolo di primo piano.

AUTOFINANZIAMENTO

Non solo a San Zaccaria andavano le figlie che le famiglie più illustri non potevano permettersi di far sposare (difficilmente anche le casate molto ricche riuscivano a fornire di dote più di una figlia), ma sembra anche che le famiglie in ascesa, quelle che aspiravano a entrare nel gruppo dirigente, monacassero le proprie figlie a San Zaccaria perché si trattava di una sorta di lasciapassare per le alte sfere dello stato veneziano (siamo sempre in epoca pre serrata del Maggior consiglio, nel 1297).

Il monastero si finanziava attraverso i numerosi beni che possedeva: case e botteghe date in affitto nella zona attorno a San Marco, terre a Monselice e, come detto, a Ronco all'Adige. Non era scontato che un monastero avesse una tale quantità di beni e non era per nulla comune che a gestirli fossero donne e non, per esempio, un amministratore esterno.

Il massimo fulgore di San Zaccaria si ha nei secoli XII e XIII, in seguito rimane potente e prestigioso, ma non sarà più un soggetto politico, non avrà più un ruolo nella lotta politica veneziana. La perdita di potere, tuttavia, corrisponde a un'ostentazione di ricchezza e bellezza senza pari, a cominciare dalla chiesa di Mauro Codussi, del 1490.

IL POTERE

I legami formali con il potere rimangono: le monache cuciono la berretta del doge, e il capo dello stato veneziano ci va in solenne processione tutti gli anni nel giorno di Pasqua. San Zaccaria resta fino alla caduta della repubblica il monastero delle donne patrizie che vivevano in veri e propri appartamenti, con tanto di parenti e cameriere, con una propria cucina in modo da non dover mangiare nel refettorio come monache qualsiasi. Si trattava un po' di una contropartita dell'essere monacate per forza.

Il celeberrimo quadro di Francesco Guardi Il parlatorio delle monache di San Zaccaria ci mostra le religiose in abiti scollati e a capo quasi completamente scoperto, con solo un accenno di velo; un teatrino di burattini per intrattenere i bambini mentre i genitori sono a colloquio con le monache al di là delle grate. Una scena che ha ben poco di monacale e invece parecchio di mondano.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

