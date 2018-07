L'uomo che parla agli alberi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAL'appuntamento è a Villanova di Fossalta di Portogruaro, sotto la grande quercia, soprannominata La Vecia. Appellativo meritatissimo perché ha oltre 600 anni ed è la più antica del Veneto. Pietro Maroè, invece, dimostra meno dei suoi 25 anni, volto pulito da ragazzino, fisico asciutto e minuto, muscoli da scalatore. Non arrampica montagne, ma alberi. È uno dei più famosi tree-climber italiani, gli uomini che scalano le cime degli alberi solo con le funi per non danneggiare la pianta. Uno stile di vita, una filosofia, che Pietro...