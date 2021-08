Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'UNIVERSITÀVENEZIA Negli atenei veneziani, oltre all'obbligo di indossare la mascherina, dal 1. settembre per accedere alle aule, alle biblioteche, alle sedute d'esame sarà necessario possedere una certificazione verde Covid-19 in corso di validità (Green pass), come stabilito dal decreto del 6 agosto. Inoltre, secondo quanto è previsto dalle indicazioni ministeriali, gli atenei effettueranno controlli a campione per verificare il...