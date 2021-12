L'unione fa la forza, tanto più nei fantastici mondi dei supereroi costretti a combattere contro i cattivi che minacciano l'esistenza del mondo. Stavolta, per scatenare i fan, gli sceneggiatori devono aver pensato che più siamo, meglio è. E quindi, perché non giocare la carta della memoria cinematografica, riportando sullo schermo i nemici storici delle precedenti saghe, con tanto di citazioni, gag e temi musicali riarrangiati? Magari riesumando anche i vecchi Spiderman dei primi kolossal Marvel, col tenerone Tobey Maguire di Sam Raimi nel 2002 e l'amazing Andrew Garfield di dieci anni dopo?

La nuova avventura di Jon Watts riparte dal punto esatto in cui era terminato Far from Home, con l'identità di Peter Parker (Tom Holland) svelata all'intero pianeta. E col povero eroe travolto da fama inaspettata, alla disperata ricerca di punti fermi nella vita, a partire dalla fidanzata M.J. (Zendaya), dell'amico Ned (Jacob Batalon) e della zia May (Marisa Tomei). Ma non più libero di sfrecciare tra i grattacieli di New York, e inseguito dalla macchina del fango dei media, Peter supplica il Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) di alterare il tempo per rimettere le cose a posto. Ovviamente nulla andrà come previsto. L'incantesimo di Doctor Strange riporterà in vita i fantasmi del passato: il perfido Goblin (Willem Dafoe, il migliore in scena), il dottor Octopus di Alfred Molina, l'uomo di sabbia (Thomas Haden Church), l'enorme lucertolone di Rhys Ifans, l'Electro di Jamie Fox. Tutti inizialmente un po' spaesati nel nuovo universo, ma ben presto pronti a rispettare la loro natura di villain, in barba al nostro gentile Spidey che vorrebbe salvarli da se stessi.

Se gran parte del primo tempo scorre sui soliti binari dei dilemmi Parker/Spiedeman che tenta di crescere e abbracciare la vita adulta puntando all'università, l'apertura del multiverso catapulta eroi e spettatori sulle montagne russe degli effetti speciali, con scene action (ormai viste e riviste) che accompagnano la crescita del nostro ragnetto chiacchierone e combinaguai, costretto a dire addio alla spensieratezza per abbracciare le grandi responsabilità del suo ruolo. Peccato che il grande momento della reunion tra gli Spiderman, momento clou del film, arrivi tardi e disperda il pathos in dialoghi da prima elementare che sciolgono il ritmo e appesantiscono la dinamica tra i tre, inzuccherandola di buoni sentimenti e di vi voglio bene che allungano in brodo, già appesantito dagli ironici duetti con l'adulto Doctor Strange che fatica a reggere gli scatti adolescenziali del suo nuovo protetto. E tanto per non farsi mancare niente, guai uscire prima dei titoli di coda. Nuova avventura in arrivo.

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA