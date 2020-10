ECONOMIA E SERVIZI

VENEZIA Venezia è tra le città italiane dove i rincari per scuole materne ed elementari, pubbliche e private, sono stati più elevati. Lo dice una elaborazione dei dati Istat effettuata dall'Unione nazionale consumatori: il territorio comunale ha subito un rincaro del 6,2% dei costi.

All'origine c'è l'inflazione annua che l'Istat ha calcolato e divulgato rispetto a settembre 2019. Un'ulteriore brutta notizia per l'istruzione veneziana, che si somma ad un periodo in cui le insegnanti hanno dichiarato lo stato d'agitazione e all'incertezza che quotidianamente crea il covid. Tornando alla speciale classifica, il territorio comunale veneziano si aggiudica il poco gratificante quarto posto, appena dietro a Belluno (+8,1%), ma staccando, e di molto, la media nazionale (+1,6%). Distanti anche le vicine province venete, cioè Treviso (+2,2%) e Padova (+0,8%), in un quadro che fa del Veneto la quarta regione per rincaro (+3,1%), appena dietro alla speciale regione Nordest (+3,2%), mentre il vicino Friuli Venezia Giulia registra un +1,4%. Venezia si conferma così una città poco a misura di giovani, con le famiglie costrette a fare i conti con difficoltà crescenti nell'avere figli.

Del resto, il problema riguarda tutto il territorio nazionale, ma evidentemente la laguna e la sua terraferma soffrono particolarmente il problema. Inconfutabile, nel computo del rincaro, è stato il ruolo generato dal coronavirus, che ha mischiato le carte aumentando l'incertezza. La presenza del virus richiede infatti ulteriori investimenti da parte dei Comuni per attrezzarsi alle nuove normative anti-contagio. Si devono perciò considerare sia le necessità legate a processi di igienizzazione e sanificazione, che quelle inerenti all'attrezzatura della didattica a distanza. Tutti costi che hanno fatto schizzare verso l'alto il contributo richiesto alle famiglie. A confermare tale visione è Massimiliano Dona, presidente dell'associazione che ha elaborato i dati Istat, che annuncia: «Un dato presumiamo legato anche all'emergenza covid e alla necessità di dover rispettare i vari protocolli in materia di distanziamento e sanificazione, ma che purtroppo finisce per gravare sulle famiglie già in difficoltà». Dona rileva anche il comportamento ai limiti del legale da parte di alcuni istituti, spiegandoli: «Se a questo si aggiunge che in molti istituti è spuntata l'illegittima clausola covid, ossia le famiglie, pena l'esclusione, hanno dovuto firmare un contratto nel quale si impegnano a pagare l'intero anno anche qualora la scuola dovesse chiudere per nuove emergenze sanitarie, il quadro è completo». (t.borz.)

