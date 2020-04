L'unico ad aver parlato con chiarezza dopo la riunione dell'Eurogruppo è stato l'imputato numero uno. Woepke Hoekstra, ministro olandese delle Finanze, è stato netto: «In un testo deliberatamente vago, ognuno può leggerci quello che vuole. Ma non una condivisione del debito». Cioè gli eurobond. Era invece una delle due cose chieste dall'Italia, ribadita ieri sera nella conferenza stampa di Giuseppe Conte. L'altra era l'assenza di condizionalità nei fondi del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Le condizionalità sono il cappio al quale è stata impiccata la Grecia. È stata concessa solo per le spese sanitarie, ma Conte conferma di non volersene servire anche se non sarà facile rinunciare a 37 miliardi. I soldi veri stanno nel Recovery Fund, il fondo per la ripresa. È una buona cosa, ma è complicata e soprattutto è lontana. Se sto annegando, non mi è di grande consolazione vedere una nave all'orizzonte. Tutto è rinviato al vertice dei capi di Stato e di governo. Conte vuole dare battaglia, ma sarà durissima, anche se per la prima volta abbiamo la Francia con noi, oltre alla Spagna. Era fatale una lettura opposta tra maggioranza e opposizione. La prima parla di passi in avanti. La seconda grida al tradimento e ieri sera Salvini e Meloni (contrattaccati da Conte) hanno annunciato la sfiducia nei confronti del ministro dell'Economia, Gualtieri. Più prudente Berlusconi, che comunque parla di compromesso al ribasso. Nella ricerca di soldi, il PD ha proposto una piccola patrimoniale per i redditi lordi superiori agli 80mila euro. Si raccoglierebbero 1,3 miliardi. In tempi di crisi, è giusto che chi più ha più dia e non soltanto nell'etica cattolica assai cara a Graziano Del Rio. Ma in un paese di evasori di massa, è giusto colpire 800mila persone (per l'85 per cento lavoratori dipendenti e pensionati, cioè chi non può evadere) l'1,9 per cento del totale che da soli già versano il 25 per cento di tutta l'Irpef? Resta il problema assai controverso delle riaperture, rinviate per ora al 4 maggio. Giovanni Rezza, il bravo scienziato che dirige la virologia dell'Istituto superiore di Sanità, con la sua bonomia romanesca ha detto che fosse per i medici dovremmo restare a casa fino a quando non scopriranno un vaccino. In realtà, il governo è paralizzato dagli scienziati e sorprendentemente dai sindacati: i lavoratori evidentemente preferiscono la cassa integrazione al lavoro. Con il rischio di tornare a fabbriche ormai chiuse. La Spagna, che ha più contagi di noi e un numero di morti vicino ai nostri, da lunedì fa ripartire tutte le attività, senza aver consultato gli esperti che sono divisi. Ha molta paura del crollo economico. Noi meno. La speranza è che il nuovo comitato per le riaperture, presieduto da un grande manager come Vittorio Colao, riesca ad arginare il disastro.

