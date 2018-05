L'ultimo signore delle murrine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOLe vongole, stese sul tavolo con le loro venature inconfondibili e i loro colori così simili alla sabbia, sembrano pronte per essere prese e messe in una padella. Il gatto, il gallo, il pavone, il leone, tutti sembrano dover uscire dal diaframma di vetro nel quale sono stati incastonati, oppure pronti per essere raggiunti in quell'altrove artistico dove li ha racchiusi Antonio Dei Rossi. Anche la formica che si arrampica su un dito, se non fosse per quel cerchio trasparente che la circonda come in una bolla, sembrerebbe vera....