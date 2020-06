LIBRO

Romanzo d'amore e musica, o viceversa, L'ultimo disco dei Cure del veneziano Massimiliano Nuzzolo torna nelle librerie per i tipi di Arcana (pp. 171, euro 15), casa editrice specializzata in campo musicale. Singolare si presenta la possibilità di rileggere e affrontare, a distanza di quindici anni, un romanzo d'esordio dalla vocazione fortemente generazionale.

Come lo sono i riferimenti musicali, e non solo quelli legati alla band britannica capitanata da Robert Smith che dà il titolo al volume. La discografia dei Cure - assieme ad una sbiadita fotografia balneare scattata in età infantile - costituisce il trait d'union delle vicissitudini che legano (e forse legheranno, il finale si rivela aperto) i due protagonisti.

LA STORIA

Il trentenne mestrino Pietro e la yuppie Alice, affermata manager discografica a Milano, a distanza di parecchi anni dallo scatto nel quale bambini si tenevano per mano, si ritroveranno in forma rocambolesca ad un concerto in un luogo storico di Rimini: il Velvet, rockettara alternativa della Riviera Romagnola ad albe trascinate nelle discoteche di tendenza.

Appassionatissimo di musica, Pietro affronterà con un amico ciò che si potrebbe definire, nonostante il modesto chilometraggio della tratta Mestre-Rimini, un viaggio di formazione: molto infatti accade durante il percorso. Sin dalla telefonata della madre che avvisa Pietro della sbandata per una giovane da parte del padre, il quale a sua volta quasi convincerà il figlio (momento esilarante) ad assumere il ruolo di lenone in cambio di una desiderata chitarra.

Anche il tema della morte non mancherà, con la malattia terminale rivelata dall'amico.

Ma centrale risulta l'incontro fra Pietro e Alice, entrambi confusamente desiderosi di ritrovarsi: l'occasione al Velvet, al concerto di una promettente band di amici di Pietro, che Alice vuole testare per un eventuale contratto discografico. Non mancheranno imprevisti.

NOTE E PAROLE

I lettori odierni troveranno innumerevoli riferimenti musicali del tempo e non solo (in apertura Zero, album dei Bluvertigo che ne decreterà lo scioglimento, dal quale Pietro simbolicamente assorbirà il brano La crisi), in un libro di costante universalità: quella dei trent'anni è un'inevitabile età spartiacque, trascinata spesso - pare alludere l'autore - oltre il dovuto.

L'ambiente musicale è approfondito, e non a caso Nuzzolo affianca da sempre, all'attività editoriale, quella di produttore musicale: evidenti tracce sono disseminate tra le pagine, che alternano uno stile lineare ad impennate sperimentali. Quanto al titolo, il rimando è alle dichiarazioni dei membri dei Cure, del frontman Robert Smith in primis, all'uscita di ogni nuovo album della band: sarebbe l'ultimo! Salvo poi smentire costantemente il proposito. Singolare che la riedizione del romanzo L'ultimo disco dei Cure esca a poca distanza da quello che potrebbe essere l'ennesimo ultimo disco dei Cure, già inciso e annunciato, ma rinviato per sopraggiunta emergenza Coronavirus.

Riccardo Petito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA