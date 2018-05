L'ultima Norma di Mariella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAMariella Devia ha deciso di lasciare le scene teatrali cantando per l'ultima volta Norma di Vincenzo Bellini al Teatro La Fenice. Sono previste tre recite e la prima sarà domenica alle 19. Il giorno seguente, alle 12, il celebre soprano, classe 1948, riceverà, alle Sale Apollinee il premio Una vita nella musica, meritato riconoscimento per una carriera iniziata ufficialmente a Treviso nel 1973. La Devia vinse allora il concorso Toti Dal Monte, debuttando come protagonista nella Lucia di Lammermoor di Donizetti, opera d'elezione...