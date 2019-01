L'ultima messa di don Ettore: «Ma è un arrivederci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORCELLO«Il mio non è un saluto d'addio, ma un arrivederci che conclude un percorso condiviso assieme a tanti amici. Il cammino di testimonianza nel Vangelo proseguirà tra la gente solamente in luogo diverso».Emozionato, commosso, circondato da tante persone tra parenti, amici e parrocchiani di ieri e di oggi, monsignor Ettore Fornezza ha celebrato ieri mattina nella chiesa di Santa Fosca la sua ultima messa come delegato patriarcale di Torcello. Un commiato da una comunità e da un'isola nel cuore della laguna dove Fornezza negli 11 anni...