L'uomo che insegue il Vivaldi perduto si chiama Federico Maria Sardelli. È un musicista livornese di 56 anni, vive a Firenze, ed è il responsabile del Catalogo vivaldiano, ovvero colui che stabilisce se uba partitura ritrovata in qualche biblioteca o archivio sia o meno opera di Antonio Vivaldi, oppure anche a decretare se un'opera ritenuta sua in realtà sia di qualcun altro. Di recente è stato espulso dal catalogo il Credo Rv 592 perché Sardelli ha scoperto che era stato composto dal muranese Diogenio Bigaglia, priore del monastero di San Giorgio Maggiore. Federico Maria Sardelli è anche un bravo pittore, nonché dal 1982 vignettista del Vernacoliere, il mensile di satira che si pubblica a Livorno, ma questo con Vivaldi non c'entra. Il prete rosso, com'era stato soprannominato il musicista, nato a Venezia nel 1678 e morto a Vienna nel 1741, è stato riscoperto soltanto di recente, dopo la Seconda guerra mondiale, e quindi il suo catalogo è incompleto e in continuo cambiamento, al contrario dei suoi contemporanei Johann Sebastian Bach o Georg Friedrich Händel, il cui catalogo è invece definito fin dall'Ottocento.

«Ogni mese si scopre qualcosa, magari un singolo foglio», osserva Sardelli. Il responsabile del catalogo, oltre a ritrovare, ha provveduto anche a ricostruire, com'è accaduto per i sei concerti perduti per Anna Maria, il cui disco uscirà presto, Covid-19 permettendo. «Anna Maria era l'allieva più brava di Vivaldi», spiega Sardelli, «se non fosse stata femmina e orfanella sarebbe diventata la violinista più famosa d'Europa». Vivaldi le ha dedicato 31 concerti, ma di sei esisteva soltanto la partitura per violino solo; grazie alle Concordanze vivaldiane, altra sua opera, il musicista toscano è stato in grado di ricostruire pure il resto della partitura. Qui bisogna un po' spiegare: per noi oggi la composizione è invenzione, all'epoca di Vivaldi era applicazione di schemi già esistenti. «Ci si basava sulla memoria», sottolinea Sardelli, «tutti i musicisti conoscevano numerosi passaggi a memoria, e li tiravano fuori dal cassetto al momento giusto; avevano un loro vocabolario che continuavano a riutilizzare. Quindi io so che se Vivaldi scrive quel passo per violino, poi avrebbe usato quell'altro determinato passaggio per il resto dell'orchestra, e questo perché lo ha fatto in altre composizioni».

È una specie di puzzle in cui le medesime tessere combaciano, in ordine diverso, in opere differenti; sapere dove collocarle, comunque, non è banale. «Frequento la bottega di Vivaldi da una quarantina d'anni, so come lavora, come pensa. Conosco tutte le spezie della sua dispensa e so come e dove le avrebbe messe», afferma Sardelli. I ritrovamenti aprono orizzonti affascinanti e impensabili. Di recente Federico Maria Sardelli ha scoperto una cantata giovanile vivaldiana per puro caso, grazie a internet e alla moglie, pure lei musicista. Bettina Hoffmann aveva scaricato da internet alcune cantate del napoletano Giuseppe Porsile, e in mezzo ce n'era una attribuita a un anonimo di Dresda. Quando Sardelli l'ha letta si è reso conto che conteneva alcuni passaggi che costituiscono la firma di Vivaldi e così la cantata è entrata nel catalogo.

La scoperta più rocambolesca è stata forse quella di un'intera opera il Montezuma che si sapeva Vivaldi avesse composto perché esisteva il libretto, ma non se ne conosceva la musica. Nel 2000 il governo ucraino ha restituito alla Germania una collezione musicale che l'Armata rossa aveva portato via da Berlino nel 1945. In un libro privo di copertina, quindi anonimo, un musicista amico di Sardelli ha riconosciuto i nomi dei protagonisti del Montezuma, lo ha chiamato, lui ha confermato e così l'opera è riemersa dalle tenebre. Altre composizioni erano state attribuite a Baldassarre Galuppi da un copista falsario e truffatore che si chiamava Iseppo Baldan. Questi, verso il 1750, aveva ricevuto una grossa commissione dalla corte di Dresda perché copiasse le opere dell'autore di moda in quel momento, ovvero il buranello Galuppi. E che ha fatto Baldan quando ha finito le opere di Galuppi da copiare per continuare a guadagnare denaro? Ha preso vecchie partiture del prete rosso, ormai defunto, che probabilmente gli sono state fornite dai nipoti di Vivaldi che lavoravano con lui, e ci ha cambiato la firma attribuendole al buranello. Ovvio che bisogna avere una profonda conoscenza della musica barocca per poter stabilire se una composizione sia stata scritta da Vivaldi o da Galuppi; comunque dal 2007 cinque composizioni ex galuppiane sono ora vivaldiane. Molto è andato purtroppo perduto, per esempio nell'incendio della residenza del principe arcivescovo di Wuerzburg, nel Settecento, che era un musicista appassionato dell'Italia e sappiamo quali partiture avesse perché ci è giunto un inventario. Sardelli racconta che ogni tanto gli sottopongono fogli bruciacchiati e dilavati dall'acqua dei pompieri che cercavano di spegnere gli incendi causati dai bombardamenti alleati su Dresda. Il musicista toscano, in un bellissimo libro edito da Sellerio, L'affare Vivaldi, ha raccontato le vicende dell'archivio del prete rosso, salvato dalla dispersione dall'ambasciatore asburgico a Venezia, il genovese Giacomo Durazzo, e poi negli anni Venti del Novecento finito nella Biblioteca nazionale di Torino.

Sparito, invece, l'archivio della Pietà, dove Vivaldi è stato maestro del coro e che quindi conteneva in copia anche le sue opere. È stato disperso in epoca napoleonica, ce ne sono pochi frammenti nel conservatorio di Venezia, ma la gran parte di quello che doveva essere un archivio ricchissimo è scomparsa senza lasciare tracce. Infine c'è quel che sappiamo essere esistito, ma non è stato ritrovato e si spera un giorno riemerga. Di recente è stata ritrovata in Baviera l'ultima lettera conosciuta di Vivaldi, scritta il 5 maggio 1741, meno di tre mesi prima della morte, e indirizzata a un nobile tedesco che stava alla corte di Vienna. Il veneziano si scusa di non aver scritto prima, ma dice di essere stato molto malato, e annuncia di aver composto sei concerti dedicati alle nazioni: Francia, Inghilterra, Olanda, Germania, Spagna e Italia «e con ogni concerto esprimo il gusto musicale della nazione» afferma Vivaldi. Ora, è chiaro che quei concerti siano stati scritti, visto che è lui a dirlo, ma la partitura non è stata identificata. Quindi le opere sono entrate del catalogo, hanno avuto un numero di registro, ma con uno spazio banco dove dovrebbero esserci le note musicali. Chissà che prima o poi riemergano.

