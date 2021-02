L'ultima gara di Ted Ligety, prevista qui a Cortina, nello slalom gigante di oggi, non ci sarà. È un peccato, perché la discesa di addio è sempre un momento particolare. Tanto più se è anche un personaggio carismatico, oltre a un grande atleta. Ligety faceva paura, quando dava un secondo di distacco a tutti, per ogni manche, sulla Gran Risa. Quando sei un campione e lasci, la mancanza è più accentuata se smetti quando sei ai massimi livelli. Dovresti sempre farlo quando sei al top; se invece continui a provare di dire la tua, rischi poi di non fare più risultato, gli anni passano, la gente si ricorda meno di te, e così i tuoi compagni, e pure il pubblico.

Marcel Hirscher ha lasciato quando era al culmine, nessuno ha vinto quanto lui, è un grandissimo atleta, ma poco personaggio. Ora è scomparso, si vede il minimo indispensabile, partecipa soltanto alle occasioni volute dagli sponsor. Ci si ricorda molto di più di personaggi come il nostro Alberto Tomba e l'americano Bode Miller. Se vuoi restare nel giro devi impegnarti. Bisogna sempre dare acqua alla pianta, perché faccia i fiori e dia frutti. Ho chiesto a Maria Walliser, che si è ritirata giovane, dopo aver vinto tutto, se non le mancasse lo sci. Mi ha detto di no, perché aveva raggiunto tutti gli obiettivi che si era prefissata. Talvolta penso che avrei potuto continuare ancora un paio di anni. Ho lasciato quando ero il più forte in Italia e decimo al mondo, ma avevo anche altri interessi, il sogno di correre in macchina. Eppure mi sono mancati alcuni obiettivi nello sci.

Avrei voluto vincere una Coppa del mondo, almeno di specialità; una medaglia olimpica; un oro mondiale. Per questo mi è rimasta tanta voglia di sci. Farei gare ancora adesso. Quando hanno assegnato i Mondiali a Cortina, mi sarei rimesso in attività, pur di partecipare, sulla mia Tofana.

