L'UDIENZAVENEZIA Un risarcimento di circa 250 mila: è quello pagato dall'Ulss3 ad una donna a cui era stato asportato l'utero per rimuovere dei fibromi, ma che era incinta. Il caso aveva dato il via ad un processo che vede imputati tre ginecologi dell'ospedale di Venezia - l'ex primario Raffaele Cicciarella, i dottori Maurizio Montavoci e Daniele Cavoli - accusati di interruzione colposa di gravidanza e lesioni permanenti a danno di una signora a cui fu asportato chirurgicamente l'utero per rimuovere dei fibromi. La notizia del risarcimento...