L'ostinazione con la quale Matteo Garrone rincorre il fantastico meriterebbe risultati migliori, perché è come se ogni volta il regista romano non sapesse liberarsi del tutto di ogni ingombro realistico, come è infatti avvenuto, pur nella sua bellezza discontinua, ai tempi di Il racconto dei racconti e come conferma, purtroppo, questo Pinocchio, rincorso per tanto tempo, ma affetto dai medesimi problemi. Garrone non ha la felicità di sguardo di un Tim Burton o di Guillermo del Toro, per capirci, ma questo non sarebbe un male: e infatti nella trasposizione da Basile lo sforzo regge, specie in alcuni episodi, forse in mancanza di una collettiva memoria fervida del racconto, mentre dal romanzo favolistico di Collodi, già di per sé un bell'azzardo e storicamente bersaglio fallimentare al cinema, esce una trasposizione che si accontenta di elencare le varie tappe della formazione umana del burattino, in una sorta di riassunto didascalico, che appiattisce ogni istinto di interpretazione più originale (esistenziale o anche socio-politica, pur in indole borghese meno marcata), ma senza riuscire a temprare in modo originale le vicissitudini di un pezzo di legno che desidera farsi uomo, tanto è conosciuta la storia.

Così la sfilza di personaggi, che non staremo inutilmente a elencare (su tutti forse la Volpe di Massimo Ceccherini, coautore della sceneggiatura assieme allo stesso regista), accompagna un percorso che farà forse fatica a sorprendere i bambini di oggi, abituati a ben altri stimoli, e deluderà chi si aspetta qualcosa di più di una rappresentazione a tratti anche sontuosa, che si appoggia a una fotografia macchiaiola, a un'abbondanza di fastosi costumi, e a una messa in scena che ristabilisce un'atmosfera d'antan appropriata. Poi è chiaro: l'emozione scatta soprattutto quando Garrone dà il meglio di sé e cioè quando rimette a pulsare il suo cuore dark, con quelle atmosfere cupe, sinistre e misteriose, come l'impatto nella casa fantasmatica della Fata turchina, nella sua prima apparizione ancora fanciullesca, piuttosto di un tonno baciato per la prima volta, di un asino in mare avvolto dalla nuvola di pesci, quando non viene esaltata una innocenza (convincente il piccolo Federico Ielapi), ludica, sobria, luminosa, ma anche un po' troppo semplice.

Certo non era questo l'intento di Garrone. Ma il film alla fine non riesce a prendere un tratto distintivo forte, non incanta se non a brevi tratti, appassiona poco (anche nel Geppetto di Benigni, forse per via del suo peccato artistico precedente proprio a riguardo di Pinocchio). Insomma meglio il Garrone di Dogman, Gomorra, Primo amore e L'imbalsamatore: è lì che il suo cinema sa toccare il cuore.

Adriano De Grandis

