L'Oscar dei corti Ciak Junior a Jesolo

LA FESTATrent'anni e non sentirli. È dal 1989 che i ragazzi di tutto il mondo si raccontano al cinema, scrivendo e realizzando corti accompagnati dalle troupe di professionisti di Gruppo Alcuni. Magia del grande schermo firmato dagli adolescenti, che accende di vita propria Ciak Junior, lo storico festival ideato dai trevigiani Sergio e Francesco Manfio che oggi e domani, a Jesolo, ospiterà oltre 150 studenti da tutto il mondo. Sono i protagonisti dei corti in lizza alla kermesse, pronti a contendersi la statuetta per il miglior film, il...