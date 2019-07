CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ORGANIZZATORE«L'idea ci venne guardando fuori dalla finestra dai nostri uffici alla Giudecca. L'occasione propizia ce l'offrirono i Pink Floyd che, nella loro tournèe prediligevano luoghi importanti». Francesco Fran Tomasi è stato l'organizzatore del concerto a San Marco. Un evento epocale in tutti i sensi. Cento milioni di spettatori in Mondovisione; 200 mila fans accalcati sul Molo. L'immagine ferita della città il giorno dopo. Come si arrivò a questa scelta?«All'inizio pensavamo di mettere il palco in un'area concessa dalla Finanza...