L'IDEA

La Fenice è un po' come la gloriosa Settimana Enigmistica. Bisogna aguzzare l'ingegno. E così è stato. C'è da garantire il distanziamento sociale? Presto fatto: si usino solo i palchi. C'è da posizionare i professori d'orchestra ad un metro uno dall'altro affinchè suonino nel rispetto delle disposizioni ministeriali? Certo. E allora si usi la platea del teatro, togliendo tutte le poltroncine e dando spazio vitale ai violinisti, ai violoncellisti e casomai anche al coro. Signori e signori, scatta la rivoluzione anti-Covid 19 in uno dei più prestigiosi teatri del mondo. E c'è da dire che il sovrintendente Fortunato Ortombina, che è anche direttore del Teatro, morde già il freno, dopo tutto questo lungo tempo di inattività che ha mandato (più o meno) a carte quarant'otto la stagione musicale. «Siamo pronti - dice con un pizzico di soddisfazione e con la voglia di ricominciare - Mi auguro che si possa tornare presto in teatro. La soluzione proposta può toglierci da questo involontario stop».

IL PIANO

Il progetto è ancora allo studio, su tutto si attende una parola dal Governo, per la riapertura di cinema e teatri. «L'idea ci è venuta - confessa il sovrintendente - dando un'occhiata al nostro teatro e nell'impellenza di trovare una soluzione adeguata all'impasse. Una considerazione su tutte: nella sua storia La Fenice è sempre stata luogo dell'innovazione ed è quindi sulla base di questo che abbiamo pensato ad una rivoluzione semplice: togliere le poltroncine per sistemare professori d'orchestra e leggii. Nei palchetti, invece, ci andranno gli spettatori. Il distanziamento sociale sarà garantito dalle divisione tra le loggette. Ogni ambiente sarà ad uso e consumo di un nucleo di spettatori. Certo, non avremo più le capienze di un tempo per quel che riguarda le affluenze, ma il periodo non offre alternative». Ma non sarà tutto. Proprio per non sacrificare troppo il pubblico, è stato studiato un altro semplice éscamotage, già in uso nei teatri di prosa: l'uso delle quinte del proscenio per sistemare, a piccole dosi, gruppetti di spettatori, a dir poco privilegiati.

SUL PALCOSCENICO

«Sarà un colpo d'occhio - spiega Ortombina - Proprio quello che ci dicono gli artisti quando salgono sul palcoscenico e si trovano tutto il teatro davanti ai loro occhi. Crediamo che, al di là dello stratagemma, tutto ciò possa offrire un'emozione in più agli spettatori». Un progetto che toglierebbe le cosiddette castagne dal fuoco dopo due mesi di assenza di attività del teatro per una stagione peraltro contrassegnata da tanti disagi, primo fra tutti quello dell'alluvione del 12 novembre dello scorso anno con il teatro parzialmente in ammollo. «Diciamo che questa lunga pausa - chiosa Ortombina - ci ha permesso di dare il via ai lavori di riqualificazione di quelle parti del teatro (quadri elettrici, macchina scenica) che erano rimasti danneggiati dall'acqua alta. Ora il nuovo passaggio fondamentale dovrà essere quello di far ritornare le maestranze in Teatro. Oggi tutto il personale, all'incirca 300 persone, è in cassa integrazione. Una situazione delicata. Dobbiamo, altresì, dare un segno di ripartenza».

LA MINI-STAGIONE

In attesa di quello che deciderà il Governo per la riapertura di cinema e teatri, Ortombina, anche in stretta collaborazione con il Comune di Venezia, sta ipotizzando una possibile mini-stagione musicale (nel rispetto sempre del distanziamento sociale) all'aperto approfittando della bella stagione. «Stiamo lavorando anche a questo - conclude il sovrintendente - È ormai è tradizione consolidata per i concerti della Fenice all'aperto, e su tutto il territorio della Città metropolitana di Venezia, così come già accade da parecchi anni durante le festività natalizie. Siamo consapevoli che la musica sia un fattore fortemente aggregativo e che dia, in questo momento, un messaggio di speranza. Noi aspettiamo solo il via libera. E poi siamo pronti a rinascere».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA