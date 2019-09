CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ora di black-out che lascia in sospeso l'Italia «e il mondo», Luigi Di Maio la passa con lo staff ristretto. Sono sessanta minuti lunghissimi tra le 18.30 (orario fissato per la conferenza stampa) e le 19.30 (quando si materializza nell'auletta della Camera). Dal risultato di Rousseau dipende la vita politica sua e del Movimento, in primis, poi certo ci sono le sorti del governo. Anche a urne aperte il leader grillino non si sbilancia: «Il voto è segreto». E per l'ennesima volta non dice come si è espresso sulla piattaforma: non vuole...