L'omicidio di Mireille Knoll, l'ottantacinquenne ebrea parigina uccisa a coltellate da un fanatico, ha riproposto la questione dell'antisemitismo in Francia. La donna era scampata al rastrellamento del luglio 1942, quando migliaia di ebrei furono strappati dalle loro abitazioni e ammassati nel Velodromo d'Inverno, destinati ai campi di sterminio nazisti. Forse è questa ironia del destino, l'aver evitato gli artigli della Gestapo per poi finire vittima di un esaltato in casa propria, ad aver rievocato l'operazione nota come La rafle du Vel...