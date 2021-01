L'OMAGGIO

Nella vicenda esistenziale di un artista ad un certo punto emerge il problema di documentare visivamente il proprio lavoro di ricerca formale ed espressiva con un catalogo esaustivo, una esigenza tanto più urgente quando si giunge in quella che un Maestro chiamava la grande età. È il caso di Ennio Finzi (Venezia 1931) che è dunque sul punto di giungere a 90 anni e, come per celebrarli, ha promosso la stampa di un voluminoso Catalogo ragionato (Silvana editoriale, 2020, circa 700 pagine) che documenta tutte le sue opere pittoriche eseguite dal 1946 al 2019. Il volume si avvale di un lungo testo critico di Dino Marangon che mette in rilievo le molte vie seguite e cioè la pluralità della pittura di Finzi.

E di un testo più contenuto di Leonardo Conti che mette invece in risalto le convergenze con le avanguardie musicali del pittore veneziano. In entrambi i casi appare evidente che stiamo parlando, fin dagli esordi, di un pittore-pittore, rigorosamente non figurativo, che ha sempre affidato al solo colore la rappresentazione visiva degli eventi emotivi e dei sentimenti. Ennio Finzi, come Tancredi e Licata, formatosi anch'egli nell'ambito della attività della Bevilacqua La Masa, dove ha allestito la sua prima personale nel 1951, fa parte della seconda generazione degli artisti veneziani del dopoguerra che hanno radicalmente rinnovato la pittura in Italia. Cioè dopo Guidi e Bacci, Santomaso e Vedova, Pizzinato e Morandis per fare qualche nome, alcuni dei quali presenti nello storico Fronte Nuovo delle Arti ed altri aderenti qualche anno dopo alla visione definitivamente astratta del Gruppo degli Otto e soprattutto del cosiddetto Spazialismo pittorico veneziano.

LE VIBRAZIONI CROMATICHE

Non è dunque un caso se nel 1977 Edmondo Baci lo invita come suo assistente ad insegnare all'Accademia di Belle Arti di Venezia. La sequenza delle opere documentate nel catalogo consente di capire, a parte ogni altra considerazione, che la pittura di Ennio Finzi risulta determinata sostanzialmente, nel corso dei decenni, sempre da due elementi: la luce e il colore, che interagiscono nello spazio, anzi nello spazio della percezione, come ad un certo punto lo definisce egli stesso. Ecco allora la serie delle strutture di luce degli anni Sessanta, le vibrazioni cromatiche del decennio successivo, lo sforzo di pervenire all'essenza più autentica di un colore, che Finzi indica perfino nei titoli esplicativi, come un percorso da compiere inevitabilmente, ad esempio verso il rosso o verso il blù.

Un percorso nel quale ad un certo punto l'artista, come in una sfida al limite delle sue possibilità espressive, incontra il colore nero, in una sorta di voluto azzeramento cromatico che tende forse ad una sorta di ascesi e purificazione, come a voler mettere ordine nel suo intenso mondo immaginativo. Lo stesso Finzi ha peraltro chiarito di aver dipinto per cicli di scandagli e di curiosità operativa, accennando anche a incongruenze e contraddizioni, che configurano in tal modo la sua Pittura plurale, come la definisce nel suo testo Dino Marangon. Molto ampia e dettagliata risulta all'interno del volume la lunga bio-bibliografia dell'artista, precisa e densa si informazioni (mostre personali e collettive, premi e riconoscimenti conseguiti etc.) che lo rendono utile, anzi prezioso, per conoscere in modo approfondito ed esauriente l'avventura esistenziale di un artista protagonista della pittura veneziana.

Enzo Di Martino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

