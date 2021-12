L'OMAGGIO

«Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia e questa luna...». Giuliana De Sio rompe il silenzio della camera ardente di Lina Wertmüller, e intona le strofe di Canzone arrabbiata di Nino Rota tratta da Film d'amore e d'anarchia e resa immortale da Mariangela Melato. Un omaggio a sorpresa, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, dove ieri in tanti hanno sfilato per l'ultimo saluto alla regista scomparsa giovedì all'età di 93 anni, i cui funerali saranno celebrati oggi nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Un filo di emozione, Giuliana De Sio ha scelto la musica: «Le piaceva tanto questa canzone - racconta l'attrice - c'era silenzio in sala e ho pensato che lei avrebbe gradito».

È stata una giornata di voci, ieri, accanto alla bara lasciata aperta, con quel profilo degli occhiali bianchi sul viso che si percepiva sotto il velo steso come un sudario di finezza teatrale. La grande corona con il messaggio stampato sul nastro «Lina mia cara amica, la tua Sophia Loren». E il Gonfalone di Napoli, in ricordo della cittadinanza onoraria. Fino alle immagini del commovente documentario sul maxischermo. Il primo ad arrivare è il ministro della Cultura Dario Franceschini che ricorda come Lina Wertmüller sia stata «una grande donna, regista coraggiosa, avanti rispetto ai tempi».

LA FIGLIA ADOTTIVA

È un fiume di sentimenti la figlia adottiva Maria Zulima, l'unica figlia di Lina (figlia naturale del marito Enrico Job, avuta da una relazione extraconiugale, e arrivata a casa quando l'artista aveva 62 anni). Trentenne, i lunghi capelli castani sul viso dolce, Maria ricorda quella sua speciale «mamma con la M maiuscola». Le ultime volontà di Lina Wertmüller sono di «stare con papà, quindi ora faremo una tomba di famiglia al Verano per farli stare vicini», spiega Maria. Per lei l'insegnamento della mamma si è tradotto in «una grande positività». Arrivano a renderle omaggio il regista Piero Maccarinelli, il presidente della Biennale Roberto Cicutto, Paolo Baratta, Veronica Pivetti. Sfilano gli studenti della sua Scuola di cinema. L'attore Yari Gugliucci, Mara Venier, Leopoldo Mastelloni. E Dacia Maraini malinconica: «In poco tempo ho perso due carissime amiche. Piera Degli Esposti prima, e ora Lina». Tante le persone comuni.

