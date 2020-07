L'EVENTO

È un fiume in piena senza argini e pure con qualche ripida. «Mi piace tanto raccontare papà e sono emozionatissima per l'omaggio di domani». Jessica Roiter è un susseguirsi di aneddoti, ricordi e soprattutto sentimenti quando parla di Fulvio, apostrofando sempre con il nome di battesimo quel padre che ad ogni magico scatto le raccontava la storia e la suggestione celati dietro ogni immagine. «Quando riguardo una sua fotografia sento ancora la sua voce che mi chiama per trasmettermi la poesia e l'atmosfera di quel momento». Del resto papà, Fulvio Roiter, è uno dei più celebri fotografi che abbiano mai ritratto Venezia. Quella città che gli ha restituito la consacrazione sulla scena internazionale proprio grazie agli scatti ad essa dedicati e raccolti nel libro Essere Venezia del 1977, stampato in quattro lingue con una tiratura di circa un milione di copie, un best-seller unico per l'editoria fotografica. Durante la sua carriera ha poi pubblicato un centinaio di volumi di fotografie facendo viaggi in ogni parte del mondo.

IL GRANDE DESIDERIO

A poco più di quattro anni dalla sua scomparsa - Fulvio Roiter è morto il 18 aprile del 2016 a Venezia - la figlia Jessica ha desiderato regalare una grande emozione. «Nell'immaginario collettivo quando si parla di Venezia si pensa all'acqua alta oppure alle orde di turisti, quando invece entro nell'archivio con le foto realizzate da mio padre - dice - gli occhi mi brillano e il cuore si rigenera nel ritrovare la vera Venezia che è perfezione assoluta nella sua magica armonia tra pietra e acqua». Portando quindi nel cuore la frase che le ripeteva sempre papà Fulvio, «l'abitudine distrugge l'occhio», vuole rompere la routine che sta fagocitando palazzi e canali per restituirli al loro splendore. Nulla di meglio che farlo attraverso le meravigliose foto di Roiter. «Sarà un fuoco di artificio, una frustrata che risveglia dal torpore e scuote gli animi» racconta la figlia nell'illustrare l'omaggio a Fulvio Roiter domani, alle 21, all'Arena Giardini della Biennale di Venezia, senza svelare nulla di più per non compromettere la sorpresa. Sarà un video con una raccolta di foto che restituiscono Venezia nella magnificenza e avrà anche una colonna sonora. Un dono alla memoria di questo artista realizzato dalla Fondazione Fulvio Roiter, presieduta dalla figlia, e voluto dal Comune di Venezia che andrà in scena prima della proiezione di Fat City (Città amara, 1971) di John Huston per la rassegna di film classici restaurati organizzata dalla Biennale. «Anche la scelta di dare una colonna sonora a questo video sottolinea il profondo legame tra i sensi della vista e dell'udito nel creare un'emozione».

LA MAGIA IN UN VIDEO

Ecco che davanti agli occhi dello spettatore scorrono prima le suggestive immagini in bianco e nero di ponti, gondole e canali. Poi esplode il colore e la laguna blu si confonde con il cielo. I profili merlettati dei palazzi si rispecchiano nelle pozzanghere di acqua e i fiocchi di neve rendono Venezia ancora più fatata, mentre sembra di sentire il gelo dell'inverno. Ma di colpo irrompe il carnevale con le sue maschere, i Pierrot, gli Arlecchini, i fuochi di artificio che scintillano sulla laguna e illuminano a giorno il Leone di San Marco. E, ancora, le immagini potenti della Regata Storica con il corteo di barche, il Doge, i figuranti in costume. «Nessuno sa cogliere come lui, oltre le cose, anche il senso delle cose» scriveva Idro Montanelli. «Ritenerlo un fotografo illustratore è un insulto. Roiter scrive versi con la macchina fotografica» raccontava Alberto Bevilacqua. E sedute in prima fila domani ci saranno Jessica Roiter, con un'emozione che fatica a contenere, e mamma Lou Embo compagna di Roiter e pure lei bravissima fotografa e autrice di molti libri.

Raffaella Ianuale

