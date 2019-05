L'oltraggio di quella guida abusiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un nuovo grave episodio mi spinge a parlare ancora di guide abusive. Il fenomeno non è nuovo, si tratta di persone senza qualificazione e scarsa conoscenza della città che portano gruppi sempre numerosissimi in giro per Venezia senza rispetto per chi ci vive e lavora, intasando i ponti e anche le calli minori (da sempre la salvezza dei veneziani dal turismo di massa).La qual cosa genera comprensibile e crescente insofferenza da parte dei residenti e porta non di rado a episodi di conflitto: per lo più verbali, ma non solo. Ciò che mi...