IL CARTELLONE

Anna Galiena, Ivana Monti e Romina Mondello, Fabio Sartor, Ruben Rigillo e Fabrizio Bordignon, ma anche Pietrangelo Buttafuoco, Andrea Pennacchi, Carlo Presotto e Anna Zago. Saranno tutti italiani quando non veneti i protagonisti del 73. Ciclo dei Classici al Teatro Olimpico di Vicenza. «Se ogni vita perduta è uno spettacolo che viene a mancare, ogni spettacolo perduto è tante vite che non vivranno, che non vivremo più», ha detto il direttore artistico Giancarlo Marinelli nel presentare il programma 2020. Uno sforzo congiunto del Comune di Vicenza con Fondazione Teatro Comunale e l'Accademia Olimpica, con Regione e Confindustria Vicenza. Una ripartenza anche se al momento sono previste solo 100 persone all'interno del teatro e 50 nel giardino (info www.tcvi.it/it/classici).

NEL SEGNO DEL RITORNO

Il progetto del Ciclo per il 2020 è stato rivoluzionato e la stessa produzione che lo scorso anno Marinelli aveva annunciato - un grande affresco sugli attentati dell'11 settembre a New York - è stata rimandata. L'idea di fondo della nuova edizione è basata sul titolo: Nostos, il ritorno a casa, ovvero un ritorno alla relazione tra le persone e nel teatro dopo il tempo della distanza, dell'allontanamento. «Se il male si diffonde attraverso l'uomo, anche lo splendore arriva agli altri attraverso un contagio. E noi vogliamo ritrovare questo contagio ha detto - Per non dimenticare il tempo passato nel vuoto luttuoso e dolente di uomini e donne che ci hanno lasciato».

DALLA WOOLF A ODISSEO

Il programma del 73° Ciclo all'Olimpico si compone di otto titoli, in scena dal 25 settembre al 23 ottobre. L'apertura è affidata al primo adattamento rappresentato in Italia del romanzo di Virginia Woolf La Signora Dalloway. Drammaturgia e regia sono dello stesso Marinelli, che ha trovato una consonanza con l'attualità: nel giugno del 1923, Clarissa Dalloway, sopravvissuta alla guerra e alla febbre spagnola, esce nelle strade di Londra per comprare dei fiori e quella sera stessa, nella sua casa, si celebra il ritorno alla vita di un intero continente finalmente libero. Le interpreti coinvolte avranno anche un momento ciascuna di approfondimento. Romina Mondello partecipa a una lectio olimpica con lo scrittore e critico Giorgio Montefoschi dedicata a Elena e Penelope. Ivana Monti è autrice e interprete del monologo Ecuba e le streghe. Castracagna la strega del Po, riscrittura che intreccia fantasia, tragedia e realtà, Anna Galiena firma e recita Noi. Dialoghi shakespeariani, un gioco teatrale in versi tra le passioni cantate dal Bardo. Dopo una dedica agli spettatori dai 5 anni il Palladio magico con cui Carlo Presotto e La Piccionaia raccontano l'architetto e la città Pietrangelo Buttafuoco con Il lupo e la luna riprende il cuntu siciliano, mentre Anna Zago per Theama Teatro rivoluziona il mito con Clitennestra. I morsi della rabbia. Infine Una Piccola Odissea di Andrea Pennacchi, con musiche di Giorgio Gobbo, chiude il ciclo con il viaggiatore che ha incarnato la nostalgia nella cultura dell'Occidente. Approfondimenti dedicati a La Prospettiva dei Classici saranno curati dal giornalista Cesare Galla.

