A sei anni di distanza dalla sua prima volta a Pordenonelegge, oggi torna alla festa del libro Michele Rech, 37 anni, in arte Zerocalcare, autore romano di fumetti e graphic novel che nell'occasione presenterà la versione in audio libro di Kobane Calling, reportage in forma grafica del viaggio che lo aveva portato, nel 2014, tra i difensori curdi del Rojava, tra Turchia e Siria, che si opponevano alle forze dell'Isis. Una graphic novel che,...