Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OBBLIGOVENEZIA Le scuole hanno già ricevuto da molte famiglie la richiesta di didattica a distanza da lunedì 6 dicembre al 15 gennaio, perchè le famiglie proprio non ci sentono di far vaccinare i figli adolescenti. Richiesta a cui spesso la risposta è no. La dad, infatti, non è prevista se non in caso di quarantena. Ma il nuovo obbligo, in vigore da lunedì, di green pass versione base (cioè ottenibile anche con tampone) per viaggiare...