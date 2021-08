Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Italia sta uscendo bene dall'ultima fase del disastro afghano. Una settimana fa erano quattromila gli afghani che si erano messi in lista per venire in Italia. Farnesina e Viminale li avevano distinti in tre categorie a seconda del livello di collaborazione prestata all'Italia. Non eravamo affatto sicuri di poterli far partire tutti. Ce l'abbiamo fatta per un eccellente coordinamento politico-diplomatico-militare. Il giovane e bravissimo...