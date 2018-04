CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Italia si allarga e invade Cannes. Rispetto all'anno scorso, quando la squadra era più rarefatta e nessun italiano aspirava alla Palma, ai tre film già annunciati (Matteo Garrone con Dogman e Alice Rohrwacher con Lazzaro felice in Concorso; e Valeria Golino con Euforia nella sezione Un certain regard), ora se ne aggiungono altri tre nella prestigiosa Quinzaine, sezione collaterale del festival.Nella lista delle opere presentate ieri mattina, per una selezione che ha destato meno entusiasmo sulla carta degli anni precedenti, spiccano il...