L'Italia non è un Paese per giovani. Lo sappiamo da tempo. E ne siamo consapevoli, come mostra il sondaggio di Demos pubblicato oggi sul Gazzettino. Visto che oltre metà dei cittadini di quest'area ritiene che l'unica speranza di far carriera, per i giovani, sia partire. Andarsene altrove. All'estero.Perché siamo un Paese vecchio che invecchia. Il più anziano d'Europa, destinato a rimanere tale Anzi, a invecchiare di più. Perché, in...