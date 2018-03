CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Italia l'è malada. Da un bel pezzo. Lo cantavano ancora più di cent'anni fa quelli de La Boje. Certo non solo per le condizioni miserabili del tempo. Ma la malattia resta. Il corpo sociale non è più afflitto dalla pellagra e dalle altre disgrazie legate alla fame. Il disagio di oggi si chiama vuoto di senso, scarsità di prospettive, solitudine, disoccupazione e mancata integrazione. Mali sociali che affliggono giovani, giovanissimi, e anziani. E si contano a milioni. L'Italia ha detto la sua con le elezioni generali del 4 marzo. E...