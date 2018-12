CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro»: così recita il primo articolo fondante della nostra amata Costituzione. Fondata sul lavoro, non sugli assegni di cittadinanza. «E se il lavoro non lo trovo?». «Ti offro il lavoro da fare. E l'assegno di cittadinanza». Lavoro per otto ore al giorno, come tutti gli altri. «Quale lavoro?». «Socialmente utile», in attesa di meglio. Per esempio, squadre di giovani a ripulire le città: dalla plastica, dallo sporco, dalle tonnellate di immondizie onnipervadenti. Quartiere per...