L'Italia di un secolo fa che cambiò il futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEATRO«Il 1919 è stato un anno incendiario, un anno decisivo per la storia del Novecento, che merita di essere raccontato». Ecco perchè Marcello Veneziani ha deciso di portare in scena, nella scadenza del centenario, proprio questo anno pieno di fermenti per inaugurare la stagione di prosa 2019-2020 del Teatro Verdi di Padova. Come nel 2018, quando sul palco ci fu Massimo Cacciari con Generare Dio, il Teatro Stabile del Veneto propone un'anteprima che resterà un unicum per gli spettatori. La serata 1919 - I rivoluzionari, in programma...