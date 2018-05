L'isola celebra Pino Signoretto con una festa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MURANOUn'intera giornata in ricordo di Pino Signoretto, il grande maestro vetraio scomparso alla fine dello scorso anno. Giovedì prossimo Murano e artisti internazionali si stringeranno attorno ai parenti per commemorare Signoretto, l'uomo amato per la sua umiltà e per la sua capacità di plasmare il vetro realizzando opere apprezzate in tutto il mondo. La giornata partirà sin dal mattino, grazie alla presenza nell'isola della Glass conference: alle 8.30 sul palco allestito in campo San Pietro che ricreerà una piazza di una fornace con...