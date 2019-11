CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'irrazionale furore contro gli ormoni, usati per la contraccezione o la terapia ormonale sostitutiva, non conosce tregua. Un caso su diecimila (quindi molto raro) di un effetto collaterale fa più notizia di migliaia di donne che stanno molto meglio proprio grazie a una prescrizione di ormoni attenta e personalizzata. Sento quindi la necessità di ricordare i molti benefici terapeutici della contraccezione, come ginecologa/oncologa in costante aggiornamento, impegnata per migliorare la salute della donna.L'ultima occasione di messa a punto...