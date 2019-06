L'investitrice: «Macché pirata della strada, mi sono fermata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MAERNE Non sono una pirata. Ieri, saputo che la polizia locale era alla sua ricerca e che rischiava la denuncia, M. B., la 60enne di Martellago che venerdì con una Renault ha investito una 15nne all'inizio di via Frassinelli, a Maerne si è presentata alla stazione dei carabinieri e poi al comando degli agenti: la ragazza, poi trasportata al pronto soccorso, se l'è cavata con 3 giorni di prognosi ed è stata dimessa. La polizia locale dell'Unione ha trattato il caso come investimento pirata perché testimoni avevano riferito che...