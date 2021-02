L'INTERVISTA

«Voglio che il teatro torni a dialogare direttamente con il pubblico. Ho scelto L'Amleto proprio per creare uno spettacolo che si sviluppi anche da quella comicità involontaria che nasce dal dialogo».

Paolo Rossi ha scelto di ripartire proprio da Shakespeare per l'ultima produzione del Teatro Stabile del Veneto che debutterà l'1 luglio dl Teatro Romano di Verona. Rossi, regista e cantastorie, farà rivivere il principe di Danimarca, ossessionato da un sogno che lo spinge a perseguire la vendetta, sua madre sposata a Claudio l'usurpatore, le vicende del ciambellano Polonio e quelle di Ofelia, la cui disperazione non lascia scampo. Sarà affiancato da una compagnia di otto artisti tra attori, Renato Avallone, Laura Bussani, Caterina Gabanella, Marco Ripoldi, Chiara Tomei, e musicisti, Emanuele Dell'Aquila, Stefano Bembi, Alex Orciari. In questi giorni l'attore sta effettuando le prove dello spettacolo al teatro Goldoni in vista della tanto attesa ripartenza. L'Amleto, nel quale collabora Roberto Cavosi, vuole diventare manifesto di un teatro popolare di rinascita e ricerca.

Rossi, che tipo di proposta nasce da questa rivisitazione de L'Amleto?

«In questi giorni sento la responsabilità di fare teatro in un periodo di inquietudine per tutti noi. La mia idea è di realizzare uno spettacolo popolare, non costoso e lontano dallo streaming. Lo definisco una sorta di teatro in divenire con il coinvolgimento della gente».

Con quale formula?

«La scorsa estate ho lavorato parecchio in piazze e cortili tra la provincia di Milano e l'Alto Adige. In questo modo mi sono avvicinato a tantissime persone che, solitamente, non vengono a teatro e che si sono trovate gli attori praticamente a pochi metri da casa. È stata una grande esperienza e penso che in questo contesto sia necessario semplificare la proposta. L'Amleto coinvolgerà direttamente gli spettatori diventato una sorta di dialogo o happening».

Un cambiamento di prospettiva?

«Certo, solitamente l'attore quando esce dal teatro porta il suo ruolo a casa. Qui invece l'attore porta il suo pubblico a confrontarsi con il personaggio scelto. In vista delle riaperture dobbiamo coinvolgere il pubblico e farlo così tornare nei teatri».

Come sono stati questi mesi di blocco?

«Quando si poteva uscire ho continuato a lavorare, poi ho iniziato a scrivere un libro che si intitolerà Meglio dal vivo che dal morto tra la comicità e Shakespeare. In generale ritengo che il mondo della cultura sia stato trattato molto male dalla politica, ci sentiamo offesi per questa scarsa attenzione nei nostri confronti. Il nostro settore è fondamentale, senza di noi l'anima zoppica. Comunque non è certo da questa emergenza che le cose non vanno per il verso giusto. E da decenni che la cultura è devastata, si seguono modelli lontani quando invece basterebbe ascoltare le richieste della gente. Jannacci diceva che ormai ci manca perfino l'ignoranza».

Sono solo responsabilità del mondo politico?

«Direi di no visto che ci sono istituzioni che in questi mesi hanno preferito tenere tutto chiuso perchè, in ogni caso, erano coperti dai rimborsi. Il mondo del teatro in molti casi si è autocondannato. E poi se continua di questo passo il teatro tradizionale, quello d'elite per intenderci, è destinato a morire»

Che prospettive si intravedono per gli attori più giovani?

«Se i contributi diminuiranno, come è facile prevedere, le medie e piccole compagnie teatrali spariranno e solo poche proposte potranno essere realizzate. Io cerco di ridare ai ragazzi e alle ragazze quello che ho ricevuto quando ero più giovane, lavorando al fianco di Strehler, Gaber e Jannacci. Da noi le selezioni nel laboratori sono molto dure e cerchiamo nei ragazzi la creatività. Per fare questo lavoro servono soprattutto talento e passione. In giro vedo tanta mediocrità».

Gianpaolo Bonzio

