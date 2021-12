L'INTERVISTA

«Venezia è una porta di Dio. In antico accadico si direbbe bab ilu, in arabo bab allah. Venezia è il luogo dal quale puoi entrare al cospetto di Dio. Ma bisogna farlo scevri di ogni cosa, cercando di fare pulizia in se stessi di tutto quello che si sa. Dimenticando quanto ha scritto Ruskin e la visione capitata a Carl Jung, quando scoprì i mosaici a San Vitale a Ravenna. Venezia, come Ravenna e Bari, sono porte di Dio perché introducono alla visione verticale di Dio, Dio che abbiamo dimenticato. Viviamo come se Dio non ci fosse. Abbiamo sostituito Dio con l'economia, tecnologia, finanza, volontà di potenza. In più, rispetto ad altre culture, noi occidentali abbiamo fatto un baratto: via Dio e in cambio siamo diventati più sani, ricchi e forti; anche se poi gli altri fanno del loro corpo qualcosa di divino che noi non riusciamo a fare. Abbiamo cominciato questo baratto già con le armature e le macchine medievali perché avevamo grandi possibilità tecnologiche ed economiche ma anche una grande paura della morte e del dolore. Un esempio: le iniziazioni samurai fatte ai bimbi non insegnano a coprirsi il corpo ma dominare il senso del dolore se si viene colpiti. Quale delle due la scelta migliore: noi che facciamo di noi stessi una sorta di mollusco con uno scheletro esterno o altri il cui scheletro duro sta all'interno?».

È come una stella cometa Franco Cardini, docente di storia medievale, studioso, critico, quando parla del suo libro Dimore di Dio. Dove abita l'eterno (Il Mulino, 342 pag. 28). Lavoro che spiega come sia «diffusa l'opinione che Dio sia già sceso almeno una volta sulla terra per venirci a cercare, accettando per questo, lui, re del cielo, di giacere bambino in una grotta. Spetta a noi adesso andare a cercarlo. Ed è così che l'uomo da sempre costruisce templi per incontrare Dio».

Quello di Cardini è un percorso nello spirito che parte da lontano e non solo una descrizione architettonica dei templi, santuari, moschee, cattedrali o sinagoghe dove l'uomo può incontrare Dio. Ci spiega come «il divino si manifesta per i credenti dove vuole e che l'uomo, per andargli incontro, gli dedica luoghi deputati erigendo templi». Un testo che - mentre le chiese si svuotano sempre di più - propone tante deliziose risposte alla domanda: dov'è Dio?

Lo scrittore Alvaro Mutis ricordava che nel sud della Spagna medievale se una chiesa diventava moschea i mori vincitori lasciavano una cappella ai cristiani per pregare, e viceversa.

«Anche in Terrasanta facevano questo, ai tempi in cui le guerre sante le facevano le persone serie».

Adesso invece?

«C'è molta meno fede e più fanatismo. Umberto Eco diceva che quando uno smette di credere in Dio non è che non creda più in nulla, comincia a credere a tutto. Se si smette di fare della religiosità seria si finisce di farne delle caricature che sono molto sanguinose e sanguinarie».

Lei le dimore le ha viste e ne racconta la storia, Gerusalemme compresa. Però la nostra modernità sembra aver smarrito la visione dei luoghi sacri.

«I luoghi si sono metabolizzati. A partire dal Rinascimento, la modernità, si è cominciato a relativizzare iddio. Nell'antichità e in certe forme del Medioevo Cristiano invece le forme del dio erano centrali perché occorreva assumere la centralità dell'uomo, tutte ragioni legate alla nostra identità culturale. A Dio, un po' alla volta, di sono sostituite altre realtà, altri centri di divinità: la Religiosità Laica, il Diritto; la Giustizia, la Patria e altre cose come la Nazione, la Razza, la Classe. Divinità succedanee».

Oggi che Dio abbiamo inventato?

«Stiamo divinizzando l'idea di Uguaglianza del genere umano. Nel suo nome è stata creata una teologia; e un sistema che ci mette al riparo dalla bestemmia. Oggi esiste il political correct: chi non l'adotta viene trattato come un bestemmiatore. Così non posso nemmeno dichiarare che certi gruppi o culture mi piacciono più di altri. Demenziale».

Parole sue: possediamo scarsi valori però istericamente vissuti. Che educazione spirituale stiamo dando?

«I giovani occidentali sono stati allevati in modo che guardassero ai loro diritti e che credessero di essere al centro del mondo. Avendo disponibilità di ogni cosa, anche; e ogni comodità. Questo sembrava a noi: poi ci siamo risvegliati e ci siamo resi a poco a poco conto che nel resto del mondo si stava male. È cambiato tanto»

Tra i viaggi nei luoghi si ferma a lungo su San Galgano, in Toscana dove è conservata La spada nella roccia.

«È uno degli elementi leggendari dove si fa il vero incontro archetipico di tutte le civiltà, che è quello col viaggio verso un modo diverso, dell'aldilà. Di questo viaggio restano le tracce fisiche. Da quando si è cessato di raccontare dei grandi viaggi - da Gilgamesh fino al viaggio di Dante, al centro della terra, poi il viaggio al centro dell'anima di San Bonaventura adesso parliamo di viaggi in termini psichici. Freud è il grande navigatore moderno».

La parola persiana paradiso significa giardino. Dov'è il paradiso?

«Luogo altissimo o lontanissimo ma inattingibile; quel luogo dove materia e energia si incontrano. Per noi è anche l'inconscio, dove si elaborano gli archetipi. Pensavamo che il mondo fosse solo l'Occidentale ma la modernità ci fa scoprire gli infiniti modi di essere uomo. La nostra modernità occidentale comincia col mito semitico ed ebraico di Adamo ed Eva, e sviluppa poi le idee semitiche ed orientali di Dio».

In Italia troviamo alcune chiese così brutte che incontrare Dio lì è difficile.

«Occorre andare altrove, ma prima serve un po' di conoscenza per capire. Un esempio: ero nella Shangri-La cinese, vicino al Tibet e la giovane guida, laureato a Ca' Foscari a Venezia, reagisce verso un'italiana che aveva chiesto perché quel monumento che univa simboli buddisti, confucianesimo e della rivoluzione maoista fosse strapieno anche di svastiche naziste. Ma come signora, davvero lei non sa che quel simbolo solare esiste da migliaia di anni in tutto il mondo o quasi?».

Stiamo in un mondo colmo di simboli di fede.

«Ma nei musei i miei nipoti sono disorientati di fronte ai simboli di fede. Nelle scuole non si insegnano questi elementi. Ricordo che i russi, anche dopo la rivoluzione d'Ottobre, sapevano leggere i simboli religiosi. Davanti ad un angelo i nostri ragazzi pensano a Jeeg Robot o figure di cartoon giapponesi, ma nessun riferimento al sacro: non sanno riconoscerlo».

Adriano Favaro

