VENEZIA Conquistata dalle storie e dalla lingua densa, icastica e visionaria di Giambattista Basile, Emma Dante torna a lavorare sulla traccia del suo Lo cunto de li cunti con lo spettacolo che sta attraversano l'Italia in tournée. Pupo di zucchero (una coproduzione italo-francese) riprende l'affabulazione del grande autore partenopeo per affrontare il tema della morte non come un tabu, ma come una parte inscindibile della vita. Lo spettacolo in cartellone al Teatro Goldoni di Venezia il 16 e 17 dicembre, poi al Verdi di Padova il 18 e 19 dicembre (info www.teatrostabileveneto.it) - racconta la storia di un vecchio che per sconfiggere la solitudine invita a cena, nella loro antica dimora, i defunti della famiglia. Sono presenti dieci sculture di Cesare Inzerillo che mostrano il corpo osceno della morte, che finisce per intenerire e la stanza diventa una sala da ballo dove i morti festeggiano la vita.

Emma Dante, perché questo ritorno a Basile?

«L'incontro con Lo cunto de li cunti è avvenuto un'estate di qualche anno fa, quando è stato ripubblicato da Einaudi. Ho iniziato a leggerlo e sono rimasta folgorata, perché nelle fiabe di Basile c'è un universo incredibile in cui si mescola tutto, dalle cose più scurrili e oscene alla poesia più pura. Ho iniziato allora a lavorare a La Scortecata e quel viaggio non si è più fermato».

Ecco allora Pupo di zucchero...

«Sì, che però è meno fedele. Nella fiaba di Basile la protagonista è una ragazza che si cucina un dolce a forma di pupo per poi sposarselo, mentre io ho voluto inventare una situazione diversa, nella quale non rinuncio a quel senso di solitudine profonda e al culto della morte presente nel Sud. Il personaggio principale è un vecchio che per non morire di solitudine prepara un dolce dalle sembianze umane e lo offre agli ospiti».

Cosa l'ha incantata nell'opera di Basile?

«Prima di tutto sono fiabe e quindi appartengono al mondo onirico della fantasia. Si possono raccontare agli adulti come ai bambini, anche se ci sono delle parti piuttosto feroci. È vero però che originariamente le fiabe nascono con una componente di ferocia per costruire la morale. Dunque il trauma fa parte della crescita».

Questo trauma serve invece al pubblico adulto?

«Certamente, ma serve pure ai bambini. Anche a loro bisogna raccontare tutto, affrontando anche temi che per noi sono scomodi, come la morte. Perché se un bambino capisce che esiste e che è parte della vita, forse quando muore il suo gatto soffre con maggiore consapevolezza. Ovviamente ci vuole garbo, ma la fiaba ha appunto questa capacità di svelare, aiutando i bambini a crescere meglio e gli adulti a rivedere la propria infanzia».

La lingua immaginifica si adatta al teatro?

«Il testo di Basile è un pozzo senza fondo. Era evidentemente un grande visionario, rifacendosi alla fiaba popolare, ma lo fa con una scrittura personale. Scrive in giuglianese e usa parole che sono enigmi, sono scatole magiche sonore che hanno dentro la musica, per cui arriva il senso anche senza comprendere il testo. Sono parole-giocattolo. In Pupo di zucchero c'è un meccanismo di ritorno a quando eravamo bambini e le nostre case erano piene di rumori, delle voci della famiglia».

Ci sono nodi emotivamente forti?

«L'immagine più forte vede il vecchio, che mi ricorda così tanto mio padre oggi anziano, adagiarsi sul letto in posizione fetale accompagnato dal un meraviglioso brano di Ezio Bosso. Si fa piccolo, torna bambino e risente i rumori della propria infanzia. Perché le case diventano esseri animati che vivono assieme a noi mentre le abitiamo. È un momento intimo che accompagna anche lo spettatore a tornare bambino».

Giambattista Marchetto

