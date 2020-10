\\L'INTERVISTA

VENEZIA Burocrazia, collaborazione pubblico-privato, sostenibilità e un occhio all'Europa. Sono queste alcune delle chiavi per aprire il portone che sostenga la rinascita, secondo il Rapporto Ca' Foscari sui Comuni 2020 realizzato da Ca' Foscari e presentato venerdì a Roma. Un quadro generale che però può aiutare anche Venezia, come spiega Stefano Campostrini, docente di Staatistica sociale all'ateneo veneziano.

«Venezia può esser il classico esempio della città del futuro. Ci si muove a piedi, con una qualità della vita alta. È una città che accoppia l'innovazione a una facilità di rapporti umani, si usano facili mezzi di spostamento sostenibili. Bisogna però pensare a una tecnologia che aiuti ad andare avanti senza perdere le tradizioni».

In che senso è sostenibile?

«Che sia rispettosa del presente, ma in grado di pensare alle generazioni future. Se leggiamo la storia della Serenissima, è ricca di investimenti per le generazioni future più che per il mandato elettorale seguente del doge, ecco cosa significa innovazione utile al futuro della città».

Una chiave per arrivare a questo?

«La semplificazione della burocrazia per rendere più rapidi i processi. Bisogna modificare le norme, incentivare i finanziamenti al pubblico e approcciarsi con una mentalità diversa alla trasformazione del digitale. È impensabile che i Comuni vadano a prendersi i soldi europei senza figure in grado di scrivere e gestire un progetto».

Se il pubblico da solo non ce la fa, come può fare?

«Con la collaborazione tra pubblico e privato, co-progettando. Pensare che le richieste del territorio possano essere risolte dal servizio pubblico da solo non è possibile, serve una rete di privato, terzo settore, associazionismo, volontariato e associazioni di categoria».

Un esempio?

«In Veneto ci sono realtà comunali molto differenti, non si può avere un approccio uguale nell'affrontare l'area metropolitana di Venezia o il piccolo paesino di montagna. Servono strumenti e approcci dedicati».

Che margini hanno i Comuni per impostare un nuovo tipo di vita più sostenibile e smart?

«A loro è dato il ruolo importante della gestione del territorio. Possono abusarne o farlo con sostenibilità. Ecco che con l'aiuto di diversi soggetti non si esauriscono le risorse, ma si possono incrementare».

Ci sono esempi virtuosi?

«Ci sono singole esperienze che sono virtuose, infatti, nella nostra proposta di riforma normativa, uno degli elementi è l'accompagnamento a Comuni in difficoltà con l'aiuto dei limitrofi. Un po' come copiare dal vicino, ma che sia bravo».

Passiamo alla mobilità, come si risolverà il problema?

«Ancora una volta è la sostenibilità al centro. Bisogna ripensare alle città. Il moltiplicarsi delle ciclabili è un doppio vantaggio: più salute e, se si pensa all'obesità infantile, ecco che diventa un successo duplice».

Esistono altre tecnologie per l'inquinamento?

«Alcune sono presenti, altre vanno ricercate. L'importante è fare sistema anche col privato. Se Alilaguna avesse una barca a idrogeno ma senza le norme ne la possibilità di produrne facilmente, ecco che servono investimenti in questo senso».

Che possibilità e quali applicazioni può dare l'intelligenza artificiale?

«Non bisogna demandare al digitale, ma farsi aiutare dal digitale per prendere decisioni. L'intelligenza artificiale può suggerire soluzioni che vanno verso il benessere cittadino, ma ha sempre bisogno di esser informata da un'intelligenza umana».

E lo smart working?

«È una delle poche cose positive emerse durante il covid. Molti lavori possono esser fatti anche da casa, ma affinché sia smart serve un uso diverso delle tecnologie, un'organizzazione diversa. I benefici sono evidenti, a partire dal minore affollamento nei mezzi pubblici».

Crisi finanziaria-economica, se ne esce?

«Con la seconda ondata non può che peggiorare. Per fortuna l'Europa ha questa consapevolezza, si può uscire lavorando assieme, sfruttando e pensando bene gli investimenti per uno sviluppo futuro».

E su Venezia in particolare?

«Gli investimenti vanno fatti per non tornare a un turismo di massa che stava massacrando e uccidendo la città, ma un turismo smart in grado di accogliere».

Tomaso Borzomì

