L'INTERVISTA Un giorno in televisione a prendere di petto l'interlocutore. Con

L'INTERVISTAUn giorno in televisione a prendere di petto l'interlocutore. Con sfuriate che, quotidianamente passano alla storia. E ancora: sempre in tv per spiegare le derive della sinistra, le sue trasformazioni e i suoi peccati. Insomma, sempre sulla cresta dell'onda. Massimo Cacciari, 74 anni, non è solo uno dei maggiori filosofi italiani; è stato parlamentare e sindaco di Venezia (In questa città non mi ci vedrete più se non decidete prima di cospargervi il capo...) dice tra il serio, il serissimo e una buona dose di ironica perfidia....