L'INTERVISTA

Un brano inedito di Morricone, un'Ave Maria nuova, duetti con Alison Krauss e Cecilia Bartoli, melodie di Mozart e Gino Pacifico, canzoni intimiste legate alla sua terra, la Toscana, tenute insieme dalla fede: si chiama Believe il nuovo album di Andrea Bocelli appena pubblicato su etichetta Sugar. Una ricerca spirituale articolata in diciassette brani usciti in tutto il mondo il giorno 13. Sicuramente non è un uomo superstizioso: «Sono d'accordo con Voltaire: la superstizione sta alla religione come l'astrologia sta all'astronomia», spiega il tenore da 90 milioni di dischi, 62 anni, icona globale della musica che il prossimo 12 dicembre terrà un concerto in diretta streaming dal Teatro Regio di Parma, con la direzione creativa di Franco Dragone, del Cirque Du Soleil.

Believe: lei in che cosa crede?

«In Dio, nell'amore. Nella speranza di tornare a vivere in un modo normale. Credo nella mia voce, talento che mi è stato dato in comodato d'uso».

Ha mai avuto dubbi?

«La fede è una scommessa. Come dice Pascal: se vincete, vincete tutto, se perdete, non perdete nulla».

L'album contiene una traccia inedita di Morricone, Inno sussurrato, con il testo di Pacifico: che cosa ammira del compositore scomparso?

«Quel magico, illuminato compromesso tra arte pura e arte applicata. Il suo Inno sussurrato, scritto poche settimane prima della sua scomparsa, è una preghiera che parte sussurrata per poi crescere fino ad abbracciare il mondo».

In Ave Maria lei si propone come compositore: succederà ancora?

«Non mi considero un compositore, sono però un musicista e capita che dentro di me affiori l'idea di una nuova linea melodica. In questo caso, è proprio sgorgata dall'anima».

Mira il tuo popolo è un brano legato ai ricordi d'infanzia: che bambino era?

«Un bambino felice, irrequieto e curioso».

Ed Sheeran ed Ellie Goulding e ora Alison Krauss e Cecilia Bartoli: come sceglie i suoi partner musicali?

«Ogni duetto ha la sua storia. In Believe festeggio la presenza di due grandi donne: Cecilia Bartoli è un'amica, oltre ad essere oggi il più grande mezzosoprano nel mondo. Molti anni fa avevamo già impostato una collaborazione che oggi finalmente va in porto. Quanto ad Alison Krauss, è una delle voci iconiche d'America».

Ha mai pensato anche a un rapper?

«Mai dire mai, anche se alcuni generi non sono nelle mie corde».

Il duetto con suo figlio Fall on me presentato a Sanremo è diventato virale: ne arriveranno altri?

«È stata un'esperienza bellissima. Però è giusto che Matteo cammini con le proprie gambe. Sta preparando il suo primo disco, con una importante casa discografica internazionale».

Sanremo: le piacerebbe tornarci?

«La mia carriera è partita da lì. Perché no? Non lo escludo».

Arie Sacre ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo. Sì, l'ultimo album di inediti ha raggiunto il numero 1 nelle classifiche degli Stati Uniti e del Regno Unito. È dura dover ogni volta superare se stessi?

«Non ho mai troppo badato ai numeri. Ho ben chiaro che il successo possa arridermi oggi e abbandonarmi domani. Sarà per questo che prima di un concerto, ancora oggi mi tremano un po' le vene ai polsi».

Durante il lockdown di marzo la musica è stata il linguaggio della solidarietà. Questa volta è diverso: perché?

«La solidarietà prevede sostegno reciproco. Lo slancio primaverile può essersi intiepidito a fronte della scarsa considerazione tributata alla categoria, dalle istituzioni».

Dopo aver raccolto fondi per la ricerca sul Covid è stato travolto da polemiche sul negazionismo.

«Porto con me la certezza di non corrispondere ad alcun negazionismo e la serenità della bontà delle mie intenzioni, orientate a dare un messaggio di fiducia a un Paese turbato. Ma porto anche il dispiacere di essere stato frainteso (in ragione di una mia esposizione frettolosa e incompleta) e il rammarico di avere seppure involontariamente ferito la sensibilità di alcuni, motivo per cui mi sono sentito in dovere di chiedere scusa».

Lo streaming è ormai parte dello showbiz. Le piace?

«Di necessità, virtù: lo streaming può essere una alternativa, ma la magia di una sala gremita non è paragonabile».

Dopo una Pasqua da solo al Duomo, come sarà il Natale?

«In famiglia. Sarà un'occasione di rinsaldare la fiducia e ricordarsi che dopo ogni notte sorge sempre il sole».

Simona Antonucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA