L'INTERVISTATriplo premio Oscar per la migliore fotografia con i film Apocalypse Now (1980), Reds (1982) e L'ultimo imperatore (1988), collaboratore dei più grandi registi, da Bernardo Bertolucci a Francis Ford Coppola, da Warren Beatty a Woody Allen, ama definirsi cinematografo: colui che scrive con la luce in movimento. Per tutti è un maestro nell'uso sapiente della luce. Vittorio Storaro, 79 anni, è stato insignito ieri a Mestre del primo premio M9 per l'innovazione. Un riconoscimento istituito dal Museo del 900 destinato alle...