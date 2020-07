L'INTERVISTA

TREVISO La luna è sempre più vicina, «tanto più adesso che abbiamo bisogno di sognare». Proprio come quel 20 luglio 1969, quando Armostrong mise piede sul suolo lunare sotto gli occhi del mondo. Antonio Padovan è davvero emozionato: il suo Grande passo, storia dolceamara di razzi e allunaggi con due fratelli - Giuseppe Battiston e Stefano Fresi - decisi a realizzare un sogno, è davvero una sfida «verso la luna».Il giovane regista coneglianese, emerso qualche anno fa con Finché c'è prosecco c'è speranza con Battiston nei panni dell'ispettore Stucky nato nei romanzi di Fulvio Ervas, si prepara ad un'estate di grandi passi attraverso l'Italia per presentare al pubblico la sua sorridente favola moderna che parla di sogni e ripartenze. Dopo l'emozionante prima, giusto il 20 luglio a Bergamo, «icona di ripartenza dopo la pandemia», seguita dalla proiezione di qualche giorno fa nella sua Conegliano, Padovan si muoverà in tour toccando domani Padova (Arena Barbarigo) e Thiene (Villa Fabris), quindi il 27 Udine (Giardino Loris Fortuna), il 28 Vicenza (Arena Araceli), il 2 agosto Castelfranco (Arena Hesperia), il 3 Pordenone (Arena Calderari) e il 9 l'Edera di Treviso.

Un'estate intensa, Padovan.

«È bellissimo perchè dà il polso della situazione. Questo è un anno davvero particolare: avevamo ricevuto molte proposte per uscire in streaming in questi mesi, ma abbiamo preferito resistere e aspettare che riaprissero i cinema, per avere l'esperienza collettiva della sala. È stato molto coraggioso, ma abbiamo visto che c'è tanta voglia di stare insieme. A Bergamo ci siamo emozionati noi a vedere il pubblico. Segno che serve ancora di più».

I sogni aiutano.

«Infatti, era impensabile quando l'abbiamo scritto. Poi quando il film doveva uscire è arrivato il coronavirus. Adesso che possiamo fare le anteprime e dal 20 agosto andare in sala, sono felice che il mio film possa contribuire a far ripartire il box office. Una grande responsabilità. C'è tanta voglia di ricominciare a sognare, proprio come era successo al tempo della conquista della luna. All'epoca c'era la guerra fredda, il nemico era invisibile come lo è adesso il virus, c'era una cappa di grigio che faceva paura. E quindi, guardare il cielo era come cercare l' avventura. Oggi lo respiri ancora».

Perché il sogno della luna piace tanto al cinema?

«Perché la luna rappresenta il desiderio, sin dall'antichità. È il sogno per tutti i registi sin da Melies. La vedi e non sai come arrivarci, ma lo sogni. Ero un ragazzino l'11 settembre, e ho il ricordo netto del mondo davanti alla tv a guardare quella tragedia. Nel momento in cui ho scritto il film, ho pensato che l'unica altra volta in cui tutti erano davanti allo schermo è stato per lo sbarco sulla luna. Una bellissima avventura. Che dimostrava la capacità umana di poter far tutto, di essere esploratori, avventurieri, sognatori».

Il film è dedicato ai suoi amori cinematografici, Spielberg e Mazzacurati.

«Sì, volevo legare l'America e il Veneto. Ho vissuto un terzo della mia a New York, e due terzi in Veneto. Mi piaceva l'idea di metterli insieme. Poi il film dice anche un'altra cosa: per realizzare un sogno bisogna condividerlo. Lo puoi avere per tutta la vita, ma se hai qualcuno con cui condividerlo, riesci a realizzarlo».

Anche la vita del regista è una grande condivisione.

«Infatti: dico sempre il nostro film, lo si fa in centinaia. Quindi è merito di artisti, troupe, produttori, sceneggiatore, e poi in questo caso anche delle musiche di Pino Donaggio».

Come è stato lavorare con lui?

«Per me bellissimo, all'inizio ci siamo anche un po' scontrati, ma quello fa parte del gioco. La sua musica mi ispirava per le scene da girare».

Com'è stato l'incontro?

«A Venezia, gli ho raccontato cosa avrei voluto fare e lui, giorni dopo, mi ha chiamato suonandomi il tema del film. Ed era giusto. Ma già incontrarlo a Venezia, una favola, a parlare di cinema con lui. Gli ho persino chiesto l'autografo!»

E lui che ha detto?

«Mi ha mandato in ... mona. Poi mi ha regalato gli spartiti della colonna sonora con dedica. Meraviglioso. Ha registrato la colonna sonora al teatro delle Voci di Treviso, con una cinquantina di musicisti veneti».

A proposito di sogni.. futuro?

«Al momento sono felicissimo, sto vivendo un momento magico. Ma sto scrivendo altre cose, altri film».

Cioè?

«Vorrei fare un film che abbia a che fare con la montagna. Potrei così chiudere la mia ideale trilogia sul territorio: la collina con Finché c'è prosecco c'è speranza, la pianura e l'acqua con Il grande passo e adesso la montagna. Sto scrivendo».

Sbarcare negli States?

«No, in realtà non vorrei sembrare cafone, ma non ho il sogno di fare il film americano».

Chiara Pavan

