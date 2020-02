L'INTERVISTA

Tornerà stasera sul palco di Sanremo a 38 anni dalla prima volta, quando cantò Eccezzziunale... veramente «improvvisando con beata incoscienza». Barba lunghissima, «la devo tenere per forza, interpreto Babbo Natale nel mio prossimo film», Diego Abatantuono, 64 anni, è tra gli ospiti dell'ultima serata del Festival, con il cast de La mia banda suona il pop (Christian De Sica, Paolo Rossi, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro), commedia di Fausto Brizzi in sala dal 20. «Interpreto un impresario cialtrone che per compiacere un oligarca russo rimette insieme un vecchio gruppo di cantanti, i Popcorn, che hanno azzeccato solo una canzone in vita loro. E poi si sono sciolti».

Salirà sul palco di Benigni. Lo ha visto il monologo?

«Ho trovato bella la scelta del tema, ma troppo lunga l'introduzione. Pensavo: si, dai, ho capito. E temo che l'abbiano detto in tanti».

Lei lo farebbe un monologo a Sanremo?

«Mai. Se avessi un monologo lo farei in teatro. I monologhi li fanno i monologhisti, io faccio film. Finché me li fanno fare».

I Ricchi e Poveri, Albano e Romina, i Popcorn: le piacciono le reunion?

«Mi divertono. Anagraficamente sono il target perfetto dei revival. Sono da sempre un fan dei Ricchi e Poveri e non ho mai trovato malinconico rifare i cavalli di battaglia».

Ha mai detto di no a un revival?

«Mediterraneo 2. Avremmo potuto fare il prequel, ma con l'età il progetto è sfumato».

Che ne pensa della lite tra Ferro e Fiorello?

«Il loro è quel tipo di scazzo destinato a finire nel dimenticatoio. Può capitare: in giro tira un'aria strana, bisogna stare attenti a quello che si dice».

Parla di Sanremo?

«Di tutta l'Italia, ormai avvelenata. Le parole possono essere equivocate. Le azioni no. Le azioni sono imperdonabili. Se si comincia ad aver paura di parlare, si finisce a bocca chiusa».

Per Sanremo le hanno dato una lista di cose da non dire?

«No. Non ho nemmeno la lista delle cose che devo dire. So che sarà un palco delicato e caotico».

Le parole di Junior Cally sulle donne l'hanno turbata?

«No. In questo mondo duri se hai qualcosa da dire. Si vedrà cosa sarà di Cally. Vasco è ancora qua».

Che ricorda del Sanremo 1982?

«Poco. Ero completamente incosciente. Sono più emozionato stasera. Non mi capita spesso».

Neanche agli Oscar con Gabriele Salvatores?

«Salii su quel palco con la leggerezza di chi sa di avere avuto anche fortuna. Il lavoro è un gioco, non è vita. Oggi le gambe mi diventano molli quando sento la voce del mio nipotino».

L'Oscar domenica notte chi lo vince?

«Piccole donne o 1917. Joker è favorito, ma io sono un bastian contrario. Scorsese ha vinto già tanto. E Tarantino ha fatto un film talmente bello che non ha bisogno di vincere nulla. È già nella storia».

Ilaria Ravarino

