L'INTERVISTATappa a Nordest del tour mondiale della Pfm, la Premiata Forneria Marconi, che oggi sarà al Gran Teatro Geox di Padova con l'Emotional Tattoos tour, che è anche il titolo del nuovissimo album di inediti pubblicato a fine dello scorso ottobre anche in versione in inglese. Per ora è l'unica data, ma ne aggiungeremo certamente delle altre, rassicura il batterista e cantante Franz di Cioccio, componente fin dalle origini, era il 1971, della formazione di rock progressivo che annovera fan in tutto il mondo. Nella formazione c'è...