L'INTERVISTA

Stavolta non è proprio l'Asia che si trasferisce a Udine, come accade da 21 anni, perché ognuno è costretto a rimanere a casa sua. Ma il 22esimo Far East Film Festival si fa. E questo è già un gran risultato. Si fa online come mai era capitato, permettendo a tutti gli accreditati di entrare in una piattaforma (gestita con My movies) che permetta da casa la visione dei film in programma (sono 46, di cui 4 sono le prime mondiali). Si comincia domani sera con l'action coreano Ashfall e con una versione in bianco e nero del pluripremiato Parasite di Bong Joon-ho, non più di una curiosità. Ma più che il festival in sé, è interessante capire come si è arrivati a questa scelta. Sabrina Baracetti, la presidente del festival e del Cec di Udine, ne è giustamente orgogliosa: «Viviamo queste ultime ore in totale fibrillazione, perché stiamo cominciando una cosa mai fatta prima in 21 anni di Far East».

Come si è arrivati a questa decisione?

«L'abbiamo presa in marzo. Eravamo alla Berlinale e fu uno choc. Anche perché noi che avevamo praticamente quasi chiuso il programma, essendo il Far East programmato in aprile, abbiamo capito subito parlando con i nostri amici asiatici che qualcosa non funzionava. All'inizio abbiamo provato a posticipare le date, poi abbiamo capito che non si sarebbe mai potuto fare nulla come al solito. E ci siamo attivati per un'alternativa, del tutto nuova».

A quella data era quasi tardi per muoversi.

«Beh sì, avevamo già 250 accrediti confermati su circa 1.100 che sono il nostro standard. Persone che già pensavano di venire a Udine. Davvero è stata tutta una sperimentazione non avendo modelli di riferimento. Oggi abbiamo 1.300 accreditati, quindi già oltre la nostra media, che mi sembra una bellissima manifestazione d'affetto. Noi siamo soddisfatti, perché abbiamo 46 film in programma e onestamente a quel punto non era scontato che ce li dessero. Gli accordi sono solitamente per passaggi festivalieri diciamo fisici».

Anche altri festival si accingono a scegliere percorsi alternativi.

«Certo, ma speriamo anche sia la prima e unica volta. Vogliamo tutti tornare alla normalità. Il festival fisico resta fondamentale. Però è anche vero che da questa grave difficoltà è possibile far nascere qualcosa che poi resti. Stiamo infatti pensando a nuovi scenari, come ad avviare una piattaforma online duratura, attiva tutta l'anno, dedicata ovviamente al cinema asiatico, sempre in collaborazione con My movies».

Come funzionerà il festival?

«Ci sarà la possibilità da parte di tutti gli accreditati di accedere alla piattaforma per guardare in qualsiasi momento i film in programma. Ma faremo ovviamente anche un percorso strutturato come un vero festival».

Adriano De Grandis

