L'INTERVISTASembra in grande forma, J-Ax. In prima serata su Canale 5 conduce il talent All Together Now assieme a Michelle Hunziker, e ha appena pubblicato due nuovi singoli, Timberland Pro e Ostia Lido, che fa il verso a Despacito e sabato scorso sera è andato a presentare ad Amici, con un corpo di ballo di ex ballerine agée e sovrappreso. «È il mio piccolo scherzo sul fatto che ultimamente le canzoni parlano tutte di mete esotiche: Bangkok, Bali... Ma se vai in vacanza con le persone che ami, è sempre una figata. Poi non si sa mai che...