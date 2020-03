L'INTERVISTA

Se i teatri chiudono, loro non si perdono d'animo e sfruttano i social per proporre ai bambini i loro spettacoli: oggi alle 17, via Facebook, saranno in scena con L'isola che non c'è, forti del successo di domenica scorsa, quando debuttarono sul web con Idea e la leggenda dell'acqua. Non contenti, la loro serie cartoon Leo da Vinci, 26 episodi di 13 minuti, entrerà nella programmazione mattutina di Raidue che sta modificando il palinsesto proprio a causa dello stop imposto alle scuole. Virus o non virus, i trevigiani Alcuni sono un treno in corsa che dal 1973 vuol far felici i bambini. A teatro, al cinema, nei percorsi tematici al parco degli Alberi Parlanti, a Treviso. Alla guida di Gruppo Alcuni ci sono i due fratelli Manfio, Sergio il regista e Francesco il produttore e il «meraviglioso» mondo dei ragazzi, «e chi non lo fa - dice Sergio - non sa che cosa si perde».

Come è nato il vostro sodalizio?

Sergio: «Tutto merito di Linda e Florindo, papà e mamma».

Perché il nome Gli Alcuni?

Francesco: «Abbiamo aperto a caso un giornale e abbiamo puntato il dito: è uscito Alcuni. Abbiamo preso un bel rischio, chissà cosa sarebbe potuto uscire».

Come vi dividete i compiti?

Sergio: «Francesco matematica, io italiano, lui si occupa di far quadrare i bilanci io scrivo anche se dopo Francesco corregge».

È stato così sin dall'inizio oppure è nato per forza di cose?

Francesco: «È stato sempre così, questione di attitudine».

Come lavorate insieme? Chi prende alla fine le decisioni?

Sergio: «Lunghe e interminabili discussione per poi essere sempre d'accordo su tutto».

Come nascono tutti i vostri progetti? Una suggestione? Ua discussione?

Francesco: «Dai lunghi viaggi in macchina per andare a fare spettacoli. Chiudiamo la radio e spegniamo i telefoni e andiamo incontro alle idee. A volte superiamo i limiti di velocità e sfugge qualche idea, che però recuperiamo nel viaggio di ritorno».

Mai una lite?

Sergio: «Battibecchi, contrasti, contese, dispute, ecc. sono all'ordine del giorno. Che gusto c'è a essere sempre d'accordo!»

Ma è difficile lavorare sempre insieme? Aiuta essere fratelli oppure no?

Francesco: «Essere fratelli ti aiuta a mandarti a quel paese senza remore, ma è più difficile abbandonare un fratello che un socio».

Cosa apprezzate l'uno dell'altro?

Sergio: «Apprezzo di Sergio tutto!»

Francesco: «Apprezzo di Francesco tutto, ma veramente tutto!»

Quando avete iniziato avevate già chiaro di fare coppia?

Sergio: «No, siamo diventati coppia quando Laura (Idea) ha avuto una figlia e ha smesso per un po' di fare teatro con noi. Poi Laura ha scelto la strada di one woman show! Ci abbiamo rimesso».

Capita che una cosa piaccia a uno dei due e all'altro no?

Sergio: «Decidiamo sempre insieme, ognuno convinto di aver convinto l'altro».

Cinema, teatro e gli spettacoli agli Alberi Parlanti: come avete deciso di misurarvi in questi campi?

Francesco: «Se vuoi lavorare con i ragazzi devi capire che il loro mondo comprende un'infinità di modi di comunicare. E devi essere in grado di utilizzarli tutti».

Come ragionate?

Francesco: «Non ragioniamo, altrimenti non avremmo fatto le cose che abbiamo fatto».

Gli spettacoli live per i bambini: come li ideate?

Sergio: «Scriviamo una traccia e poi si va a braccio, ascoltando le reazioni, cambiando il testo a seconda di quello che il pubblico ci ritorna».

Vivere a Nordest: opportunità oppure un ostacolo?

Francesco: «Nordest? Pensavamo di essere in Italia!»

Cosa avreste fatto se non foste diventati Gli Alcuni?

Sergio: «Alcuni non si diventa, si nasce!»

Francesco: «Concordo!».

Chiara Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA