L'INTERVISTA

Sarà un colpo d'occhio straordinario. Da una parte la Basilica di San Marco con i suoi mosaici dorati e il fascino dell'antico, dall'altro lato della Piazza, sulla facciata dell'Ala Napoleonica, che ospita il Museo Correr, 15 cascate d'oro, una per ognuna delle grandi finestre (alte 4.50 ciascuna) sulla facciata lunga 58 metri, e l'«apparizione» di sette lettere, che gradatamente andranno a comporre due parole: Pax Tibi. Così, a poco a poco, il salotto veneziano, già prezioso e ricco di storia, diventerà ancora più luccicante. Anzi, più luminoso. E sarà un evento. Ci ha pensato Fabrizio Plessi come regalo alla città. L'opera intitolata L'età dell'oro sarà inaugurata martedì 1 settembre, alle 21 con un'operazione patrocinata dai Musei civici veneziani e sostenuta dalla maison Dior che ha curato anche il catalogo. L'installazione, impreziosita dalla musica di Michael Nyman, sarà visibile tutti i giorni, dalle 9 di mattina fino all'una di notte, fino al 15 novembre (anche se si sta già ipotizzando di prolungare il periodo fino al giorno della Madonna della Salute). Tutto in attesa di una prossima grande mostra che Plessi allestirà in autunno al Museo di Ca' Pesaro

Maestro Plessi, un nuovo regalo a Venezia

«Sono arrivato in questa città che avevo 14 anni. E piano piano Venezia è diventata la metafora di tutto il mio lavoro. La liquidità, la mobilità, la fluidità sono diventate parte integrante del mio linguaggio. Anzi, sono diventate la mia grammatica. E a poco a poco mi sono sentito diverso. Io, emiliano, ero plastico, duro, solido; qui sono diventato più tollerante. Gradatamente Venezia è diventata uno stato d'animo profondo».

Quindi, un riferimento essenziale.

«In tutti questi anni ho fatto esposizioni in 138 musei, ho allestito 500 mostre personali, ma Venezia è sempre stata il punto di riferimento del mio lavoro. Sono un navigatore solitario in questo mare dell'arte che, ricordiamolo, è sempre in tempesta. E io sono sempre in mezzo alle tempeste culturali, resto attaccato al mio timone, ma so dove andare».

Una venezianità che sgorga felice...

«Ho sempre avuto il mito di Piazza San Marco: fin da ragazzino, perchè a me, San Marco ha sempre rappresentato una grande sinfonìa. È uno dei luoghi più belli al mondo. Quando vent'anni fa esatti, mi è stata data l'occasione per la Biennale di esporre Waterfire, al Correr, ho realizzato un sogno a cui pensavo fin da ragazzino».

Un sogno che ritorna

«Waterfire è stato un successo enorme. (era l'esposizione sulle facciate di un'installazione digitale di acqua e fuoco ndr). Adesso per i miei 80 anni, il fatto di ri-usare quelle finestre del Correr, mi offre nuove e grandi emozioni. Senza toccare l'architettura, continuo a far convivere gli stessi mezzi di un tempo - i led luminosi - modificandone il linguaggio, ma mantenendo la stessa poetica».

Un messaggio che prende forma

«Il compito che mi sono dato e senz'altro quello di fare un omaggio a Venezia, città che mi ha accolto, partendo dai grandi mosaici della Basilica di San Marco, immaginando che si potessero liquefare trasformandosi in grandi cascate d'oro che, sia detto per inciso, sono il simbolo della circolarità del tempo, che non ha un inizio, non ha una fine, che continua. Queste cascate, in oro computerizzato, sono in dialogo con la Basilica, dando vita ad un vero e proprio incontro».

Che significato ha l'oro per Fabrizio Plessi?

«L'oro l'ho scelto perchè indipendentemente da quello che appare, e che è ovvero la ricchezza, il potere, la corruzione, l'oro è incorruttibile. È l'unica materia incorruttibile. L'installazione l'ho chiamata L'età dell'oro perchè vuole essere il sogno di un mondo migliore».

In tempi di pandemia il messaggio coglie nel segno

«Esattamente. In questo tempo mi è successa una cosa importante. Sono stato rinchiuso in casa esattamente tre mesi. Non sono uscito e ho provato una situazione molto intensa. Avevo preparato questo progetto per febbraio. Dopo quanto è successo non potevo ovviamente far finta di nulla. Allora mi è venuta l'idea di fare qualcosa di evangelico. E mi scuso perchè forse non è neanche la parola giusta. Ho voluto inserirvi qualcosa di più spirituale»

Una svolta importante

«Allora mi sono inventato le parole pax tibi, quelle che sono tra gli artigli del Leone marciano. Le cascate sono di oro molto fisico, la scritta che a poco a poco emerge è immateriale tanto quanto il digitale.

Cosa le ispira la parola pace?

«Si badi bene non ho scritto Pax Tibi Marce. Mi sono fermato prima. Alla parola Pace a te. Perchè non è un messaggio limitato, ma è rivolto a chiunque. Non ho paura di essere retorico. È un momento abbastanza buio per la nostra società. Per questo spero che queste mie cascate d'oro portino un po' di luce a tutti noi. Noi abbiamo bisogno di questa luce, la mia è una luce digitale, ma è la luce della modernità. Non è nè retrò, nè autoreferenziale».

E tutto quel nero che c'è intorno alla luce?

«È quello che c'è intorno a noi, l'oro è l'unica cosa che può risplendere oggi. Il buio? Lo vedo nell'ignoranza, nella apatia, nell'indifferenza, nella stupidità del vivere d'oggi. Io ho bisogno di chiaro, ho bisogno di luce, e credo che il mio lavoro sia molto chiaro. Non ho paura di essere retorico, non ho paura dell'aneddotica, non ho paura dello spirito d'oggi della narrativa. Io voglio che il mio lavoro venga recepito. Guai a quell'artista che fa un lavoro e nessuno lo guarda. Ed è per questo che tutto avviene in una piazza aperta e l'opera vive ininterrottamente giorno e notte»

E sarà poesia

«L'emergere delle due parole Pax Tibi, con le lettere alternate a distanza, così da riempire tutta la facciata ha qualcosa di miracoloso. E lo ammetto lo sarebbe stato anche se avessi messo Marce. Ma l'aspetto più importante è il messaggio sulla spiritualità. Tutta».

C'è anche un altro aspetto, più profano, ma singolare. Non tanto il sostegno di Dior, ma il contenuto di questo marchio-parola. Dior.. d'or. D'Oro.

«Eh (ride)... è fatto apposta. Molte cose belle della vita non sono casuali. In fondo in fondo ci sono dei presagi. E non posso che essere felice di questo connubio. Posso confessare che sto lavorando anche ad un'idea di borsa con i mosaici veneziani per questa maison francese, ma internazionale».

Venezia e i suoi capolavori ritornano nella mente e nel cuore.

«L'oro di Venezia è quello dei mosaici. Io vivo per il mio lavoro. E come se avessi ancora 18 anni. Vedo sempre un futuro. Questi tre mesi di quarantena sono stati il periodo più fecondo degli ultimi anni. E se a volte il fisico manca, la testa è sempre più giovane, sempre più attiva. Dico, anche se è retorica, che la vecchiaia incomincia quando i rimpianti si sostituiscono ai sogni e io sono uno che continua imperterrito a sognare, a sognare, a sognare».

Cosa c'è di più bello

«Sognare l'arte, perchè l'arte è l'unica cosa al mondo che ci può ancora salvare la vita. Questo progetto di Venezia l'ho vissuto in modo profondo e spirituale, non sono diventato un asceta, ma questo lavoro l'ho vissuto profondamente. Sono come un sismografo: registro le sensazioni, i pensieri, i problemi del momento. Mi farebbe piacere che la gente pensasse che Plessi non ha fatto finta di niente. E che ha messo la sua vita in rapporto al momento storico».

Paolo Navarro Dina

